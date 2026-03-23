Logo
Large banner

Vulić: Pod plaštom smanjenja akciza Savjetu ministara daju se nova ovlaštenja

23.03.2026

11:01

Komentari: 0

0
Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom Domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ukazala je da se u Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH pod plaštom privremenog smanjenje akciza daju nova ovlaštenja Savjetu ministara.

"U Prijedlogu zakona, pod plaštom privremenog smanjenja akciza, zapravo je skrivena suština, davanje novih ovlaštenja Savjetu ministara umjesto vladama Republike Srpske i FBiH", napisala je Vulićeva na Iksu.

Ona je objavila prijedlog izmjena koje podrazumijevaju novi član zakona "Privremeno ukidanje ili smanjenje akcize na naftne derivate".

Prema ovom članu u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner