Vulić: Pod plaštom smanjenja akciza Savjetu ministara daju se nova ovlaštenja

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom Domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ukazala je da se u Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH pod plaštom privremenog smanjenje akciza daju nova ovlaštenja Savjetu ministara.

"U Prijedlogu zakona, pod plaštom privremenog smanjenja akciza, zapravo je skrivena suština, davanje novih ovlaštenja Savjetu ministara umjesto vladama Republike Srpske i FBiH", napisala je Vulićeva na Iksu.

Ona je objavila prijedlog izmjena koje podrazumijevaju novi član zakona "Privremeno ukidanje ili smanjenje akcize na naftne derivate".

Prema ovom članu u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate.