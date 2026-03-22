Prevoznici u blokadama, ministar jasan: Ako ne puste cisterne, biće problema!

Iz Konzorcijuma „Logistika“ poručuju da će na terenu biti između 50 i 200 kamiona po prelazu, uz poruku - strpljenje je na izmaku. Ključni zahtjevi:

pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta

jasno definisanje statusa profesionalnih vozača

amnestija svih dosad izrečenih zabrana ulaska

"Ostajemo čvrsto, najčvršće što može biti uz zahtjeve prevoznika iz prostog razloga što od prošlog protesta institucije su obećale da će riješiti dobar dio naših problema, međutim ništa se nije desilo i morali smo doći do novih blokada", rekao je Jovo Cvijić, Kombi trans d.o.o.

Prevoznici obećavaju da neće biti potpune blokade: putnički saobraćaj ostaje prohodan, kao i prelazak granice za hitne službe, vatrogasce i vozila koja prevoze lijekove i medicinsku opremu.

Kako ne bi došlo do poteškoća u snabdijevanju, ministar trgovine i turizma Srpske apelyje na prevoznike iz BiH da ukoliko dođe do blokada propuštaju cisterne sa gorivom.

"Ukoliko ih ne propuste ti problemi će biti veliki i oni će imati problema tako da nećemo moći da uradimo ništa ni iz kakvih drugih izvora, nećemo moći to da namirimo i da imamo ne znam kakve rezerve to ne bi mogli namiriti", rekao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Blokada granica i protest prevoznika predstavljaju direktan napad na ekonomsku stabilnost Republike Srpske i prijetnju normalnom funkcionisanju društva, stav je Unije poslodavaca Republike Srpske. Smatraju da je sada trenutak za hitnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija.

"Očekujemo od institucija Republike Srpske i BiH da provode prije svega ustave u BiH i zakone na način da se omogući sloboda kretanja ljudi i roba i tom segmentu očekujemo da se sve aktivnosti koje idu u pravcu da ugroze život ljudi u BiH budu spriječene. U ovom trenutku više od 20 hiljada radnika u prerađivačkoj industriji je ugroženo blokadama saobraćaja, odnosno graničnih prelaza. Ukoliko ponovo dođe do blokada može ce očekivati da će u narednom periodu doći ne samo do ugrožavanja poslovanja nego i do otpuštanja ljudi", rekao je Saša Aćić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Od najavljenih protesta strahuju i privrednici. Direktor Tvornice obuće "Bema" kaže da realni sektor koji državi donosi devizne prilive strijepi od novih blokada. Samo u januaru Bema je imala štetu oko 200 hiljada KM.

"Ja njih kao Boga molim da to ne rade, jer su nama naši partneri najavili penale za neisporučenu robu, prvi put su nam oprostili. Nek blokiraju tamo Savjet ministara, kuće gdje stanuje Forto i ti ostali ljudi, Konaković, a ne nas privrednike, mi smo ionako na izdisaju. Mi odvezemo kamion, pa čekamo da naplatimo 45 dana, svaki dan odgađanja, plus penali,a kome ću ja fakturisati te penale", rekao je Marinko Umičević, direktor Tvornice obuće „Bema“.

Prevoznici strpljenja više nemaju. Smatraju da je situacija dostigla nivo koji direktno ugrožava opstanak velikog broja prevoznika, stabilnost lanaca snabdijevanja i oko 20 hiljada radnih mjesta.