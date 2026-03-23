Uvrštene na dnevni red izmjene Zakona kojim se omogućava ukidanje akciza na gori, SNSD zatražio pauzu

Delegat SDS-a u Domu naroda PSBiH Želimir Nešković predložio je da se na dnevni red kao druga tačka dnevnog reda uvrste izmjene Zakona o akcizama u BiH, koje je ranije usvojio Predstavnički dom PSBiH, što je kasnije usvojeno s devet glasova za i šest protiv, uz potrebne entitetske većine.

Kad je ova tačka došla na dnevni red, Sredoje Nović ispred SNSD-a je zatražio pauzu.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Nikola Špirić (SNSD) je rekao da ako ovo usvoje, biće kaznena ekspedicija za Republiku Srpsku, a da on to neće dopustiti. Naveo je da neće raditi mimo ustava i zakona i da neće davati kvorum. Istakao je da Uprava za indirektno oporezivanje nije iznijela svoj stav o ovom pitanju, što je prema njegovom mišljenju nužno.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Dragan Čović je tokom rasprave zamolio da ova hitna sjednica ostane na 19 tačaka koje su ranije uvrštene , a da se poslije ove zakaže druga, na kojoj će biti i te tačke dnevnog reda.

Čović je kazao da ne može shvatiti da je nešto važnije od evropskih zakona, pa da se predlažu da budu prije uvrštene na dnevni red. Podsjetio je da niti jednu sjednicu nisu završili u proteklih nekoliko mjeseci, prenosi Avaz.