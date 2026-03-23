Umjesto najavljenih protesta - pregovori

Problemi prevoznika se gomilaju, a rješenja još nema. Umjesto najavljenih blokada granica – za sada pregovori. Njihovi ključni zahtjevi ostaju isti - pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisanje statusa profesionalnih vozača te amnestija svih dosad izrečenih zabrana ulaska.

"Nakon sastanka u Vladi RS, jasno je – rješenje nije u rukama samo jedne institucije. Zbog toga je upućen poziv za hitan sastanak svih nadležnih, već u srijedu na graničnom prelazu Gradiška", rekao je Igor Beben, predsjednik Udruženja drumskih prijevoznika Republike Srpske.

"Sastanak je bio konstruktivan, radili smo na nekim tehničkim pitanjima gdje se premijer Srpske Savo Minić konkretno angažovao da se neki problemi koji su u njegovoj nadležnosti odmah rješavaju", rekao je Dino Durmić, predsjednik Konzorcijuma "Logistika BiH".

"Danas je donesena odluka da se oslobodi kretanje cisterni, ne zato što, kako je naveo, popuštaju pod pritiskom MUP-a nego da građani ne bi trpili posljedice", rekao je Nikola Brković, član Konzorcijuma "Logistika BiH".

Iz Vlade Republike Srpske poručuju – razumiju problem, spremni su na sve vrste pregovora, ali upozoravaju da blokade granica nisu rješenje.

"Ono što sam jasno i nedvosmisleno rekao našim partnerima, da nećemo dozvoliti blokiranje granice. Ne može se desiti da ne ulazi gorivo, ne može se desiti u ovo vrijeme takva nenadoknadiva šteta koja može nastupiti", rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je Vlada Srpske na strani prevoznika i da će nastaviće institucionalno da se bori za njihova prava, ali ne podržava blokade granica jer nanose direktnu štetu domaćoj ekonomiji.

"Patriotski bi bilo da kažemo da idemo sada u Sarajevo i kažemo više neće biti donesene odluke o evropskom putu BiH, dok se ne riješi pitanje naših prevoznika. Vidjeće da će to uspjeti za par mjeseci", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Iako su protesti za sada obustavljeni, prevoznici poručuju da su spremni na pregovore i pronalazak rješenja. Međutim, ukoliko izostane konkretan odgovor nadležnih institucija, upozoravaju – protesti će biti usmjereni upravo ka onima koji rješenje drže u svojim rukama.