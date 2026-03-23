Ministarstvo Rame Isaka papreno kažnjeno

Konkurencijsko vijeće BiH kaznilo je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja ministar Ramo Isak sa 10.000 KM.

Kažnjeno je i Federalno ministarstvo zdravstva na čijem čelu je ministar Nediljko Rimac.

Kako stoji u rješenju Konkurencijskog vijeća, oba ministarstva su ograničila i narušila konkurenciju na tržištu pružanja zdravstvenih usluga.

Oba ministarstva su, ističe se, sklopila zabranjene sporazume po Zakonu o konkurenciji BiH, piše "Fokus".

Prijava Poliklinike Vitalis

U prijavi Zdravstvene specijalističke ustanove Poliklinike Vitalis navedeno je da su ova ministarstva odnosno ministri donijeli pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti osoba koje radi u agencijama za obezbjeđenje.

Dodaje se da je ovaj pravilnik izričito naveo devet domova zdravlja, dvije bolnice i dva zavoda na području FBiH koji jedini mogu obavljati provjeru tjelesne i duševne sposobnosti osoba.

"Suštinski, izričito propisivanje zdravstvenih ustanova kojima su osnivači opštine/kantoni predstavlja sprečavanje, narušavanje i ograničavanjem tržišne konkurencije. Takođe, to je potpuno suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH koji djelatnost zdravstvenih ustanova nije ograničio u odnosu na osnivač", navodi se u prijavi Poliklinike Vitalis.

MUP FBiH, kojim rukovodi Ramo Isak, je u svom odgovoru naveo da se podnosilac zahtjeva obraćao prije tri godine sa zahtjevom za izmjenu spornog člana Pravilnika.

Federalno ministarstvo zdravstva, navode, dostavilo je odgovor da nije moguće proširivati listu ovlaštenih zdravstvenih ustanova, te da nije moguća verifikacija ostalih zdravstvenih ustanova jer ne postoji pravni osnov.

Zaključak Konurencijskog vijeća

MUP FBiH dalje navodi da je pravni osnov donošenja spornog pravilnika kao leks specijalis Zakon o agencijama i unutrašnjim službama zaštite, zaštite ljudi i imovine. Dodaju da je pravilnik donesen na osnovu zakona iz 2002. godine.

Ipak, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su MUP i FMZ FBiH donošenjem i primjenom Pravilnika počinili zabranjeni sporazum iz Zakona o konkurenciji.

Naveli su da su onemogućili slobodan pristup ostalim zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju propisane uslove na relevantno tržište, a oba ministarstva moraju platiti kaznu u roku od osam dana.