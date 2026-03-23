Dmitrijev: Kolaps tek predstoji

23.03.2026

19:44

Дмитријев: Колапс тек предстоји
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Evropska unija izgubiće gotovo tri biliona evra zbog ograničenja isporuke energenata iz Rusije, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

- EU je pretrpila gubitke od tri biliona evra zbog pogrešnih odluka. Ograničenja EU na isporuku ruskih energenata su im se vratila kao bumerang – prema našim procjenama, ekonomski gubici EU već prelaze 1,5 biliona evra. Pošto su cijene gasa u EU porasle za približno 100 odsto, ukupni gubici do kraja godine mogli bi da premaše tri biliona evra, što bi dovelo do deindustrijalizacije i kolapsa - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Naglasio je da to iznosi približno 6.660 evra gubitaka po građaninu EU, ali ozbiljnija posljedica je predstojeći kolaps ekonomije i konkurentnosti EU.

Dmitrijev je, komentarišući objavu portala za praćenje brodova "Marin Trafik", takođe je objavio da "tankeri sa tečnim prirodnim gasom već zaobilaze Evropu, preferirajući Aziju".

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran, prenosi Sputnjik.

U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Eskalacija oko Irana dovela je do faktičke blokade Ormuskog moreuza – ključne rute za isporuke nafte i prirodnog tečnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, a uticala je i na nivo izvoza i proizvodnje nafte u regionu.

Ranije je američki predsjednik izjavio da će, ako Iran ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, Sjedinjene Američke Države uništiti iranske elektrane, počevši od najveće.

