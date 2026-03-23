Dvoje mrtvih, desetine povrijeđenih: Objavljen snimak avionske nesreće

Objavljen je video stravične nesreće u Njujorku u kojoj je avion Er Kanade udario u vatrogasno vozilo pri čemu su poginuli pilot i kopilot.

Na snimku se vidi kako je avion išao pistom velikom brzinom, a ispred njega se iz nekog razloga pojavilo vatrogasno vozilo u kojeg je udario.

Od siline udarca vatrogasno vozilo je odletjelo nekoliko desetina metara, dok je na avionu pričinjena velika materijalna šteta.

Osim dva smrtna slučaja, u ovoj nesreći je povrede zadobilo više desetina osoba.

NBC televizija je navela da su vatrogasnim vozilom upravljali policijski službenici.

Ranije je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili slomljene kosti i da su u stabilnom stanju u bolnici.

Avion Er Kanada CRJ-900 prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, prema preliminarnoj listi putnika koja još uvijek podliježe potvrdi.

Letjelica je udarila vatrogasno vozilo brzinom od oko 39 kilometara na sat, navodi stranica za praćenje letova "Flajt radar".