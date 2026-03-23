Dvoje mrtvih, desetine povrijeđenih: Objavljen snimak avionske nesreće

Autor:ATV
23.03.2026
20:49
Komentari:0
Objavljen je video stravične nesreće u Njujorku u kojoj je avion Er Kanade udario u vatrogasno vozilo pri čemu su poginuli pilot i kopilot.
Na snimku se vidi kako je avion išao pistom velikom brzinom, a ispred njega se iz nekog razloga pojavilo vatrogasno vozilo u kojeg je udario.
Od siline udarca vatrogasno vozilo je odletjelo nekoliko desetina metara, dok je na avionu pričinjena velika materijalna šteta.
Osim dva smrtna slučaja, u ovoj nesreći je povrede zadobilo više desetina osoba.
NBC televizija je navela da su vatrogasnim vozilom upravljali policijski službenici.
Ranije je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili slomljene kosti i da su u stabilnom stanju u bolnici.
Avion Er Kanada CRJ-900 prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, prema preliminarnoj listi putnika koja još uvijek podliježe potvrdi.
Letjelica je udarila vatrogasno vozilo brzinom od oko 39 kilometara na sat, navodi stranica za praćenje letova "Flajt radar".
🚨|#ÚltimaHora — KleiverArcaya (@KleiverArcaya) March 23, 2026
Un avión de Air Canada chocó contra un camión de bomberos está madrugada en la pista del aeropuerto La Guardia de New York. Los dos pilotos murieron. 5 bomberos dentro del camión se encuentran en condiciones críticas.#AirCanadá #NewYork #AccidenteAéreo pic.twitter.com/3Gp6vS1WBF
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
21
02
21
02
21
00
20
49
20
48
Trenutno na programu