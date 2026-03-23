Teheran postavio 12 podvodnih mina u Ormuskom moreuzu

Detektovano je 12 podvodnih mina iranske proizvodnje, koje je Teheran postavio širom Ormuskog moreuza, rekao je zvaničnik blizak Mornarici SAD.

"Iranska mornarica rasporedila je pomorske mine `maham tri` i `maham sedam` iranske proizvodnje, koje koriste magnetne i akustične senzore za otkrivanje obližnjih plovila. Mine su efikasne protiv plovila srednje veličine, desantnih čamaca, kao i manjih podmornica", naveo je zvaničnik za "Si-Bi-Es Njuz".

Portparol Centralnog štaba iranske vojne komande Ebrahim Zolfagari je ranije demantovao navode da Teheran minira Ormuski moreuz i Persijski zaliv, prenosi SRNA.