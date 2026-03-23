Vico Zeljković posjetio Zmajeve uoči odlučujuće utakmice

ATV

23.03.2026

21:02

Вицо Зељковић посјетио Змајеве
Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković, posjetio je fudbalske reprezentativce u njihovoj bazi, kako bi im pružio podršku pred odlučujuće utakmice baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

U hotelu u kojem borave Zmajevi, prvi čovjek krovne kuće bh. fudbala susreo se sa igračima i stručnim štabom. Tom prilikom poželio im je mnogo sreće i sportskog uspjeha u nadolazećim izazovima koji ih očekuju.

Fokus razgovora bio je na predstojećem, izuzetno važnom susretu protiv selekcije Velsa. Zeljković je u obraćanju reprezentativcima posebno istakao važnost zajedništva, odgovornosti prema reprezentaciji i maksimalnog angažmana svakog pojedinca na terenu.

"Savez pruža punu i bezrezervnu podršku timu i stručnom štabu", naglasio je Zeljković tokom posjete, izrazivši duboko uvjerenje da će reprezentativci Bosne i Hercegovine ostaviti srce na terenu u borbi za Mundijal.

Ova posjeta dolazi u trenutku kada se reprezentacija intenzivno priprema za meč protiv Velšana, a podrška čelnika Saveza predstavlja dodatni motiv pred utakmicu koja bi mogla ispisati nove stranice istorije bh. fudbala.

