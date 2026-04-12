Pokrenuti pravni koraci zbog izbornih manipulacija u Mađarskoj

Izuzetno veliki broj prijava stigao je Fidesovom "Centru za demokratiju" u vezi sa sumnjama na izbornu prevaru povezanu sa Tisom, objavljeno je na Fejsbuk stranici Fidesa u nedjelju uveče.

"Primili smo više od 1.500 upita u posljednjih nekoliko dana. Na osnovu njih preduzeli smo neophodne pravne korake u više od 800 slučajeva", navodi se u objavi.

Kako pišu, bilo je izvještaja o kupovini glasova, kako u gotovini, tako i u naturi. Brojni izveštaji ukazuju na to da su biračima nuđene značajne sume novca, hrana, topli obroci ili drugi paketi u zamenu za njihov glas.

Prema objavi, postoji i sumnja na prisilu radnika: poslodavci su na nekoliko lokacija organizovali sastanke na kojima su izrazili očekivanje da se glasa za partiju Tisa, uz prijetnju gubitkom posla i naredbu o čuvanju povjerljivosti.

Prijavljeno je da je sprečavano ostvarivanje biračkog prava, a birači su možda bili zastrašivani. Na nekoliko mjesta, glasači Fidesa su fizički i sistematski blokirani, osobe koje su ulazile na biračka mjesta su fotografisane, njihovi podaci su bilježeni, a biračka mjesta su nadgledana dronovima.

Među pomenutim proceduralnim nepravilnostima navodi se da su se ljudi pojavljivali na biračkim mjestima noseći odjeću sa logotipom Tise, biračima su davani neispravni, zamijenjeni ili nepečatirani glasački listići, "Tisa olovke" su ostavljane u kabinama za glasanje, a bilo je i zloupotreba sa mobilnim glasačkim kutijama.

U objavi se izvještava i o dezinformacijama i manipulacijama: paralelno sa stvarnim događajima, društvene mreže su preplavile lažne vijesti, lažni pozivi i obmanjujući sadržaji, uključujući lažne objave vlade, pozive na oduzimanje ličnih karata starijim osobama i netačne informacije o samom procesu glasanja.