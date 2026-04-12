Zašto birači daju dva glasa: Kako funkcionišu izbori u Mađarskoj?

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se svake četiri godine, a sistem je mješovit, što znači da birači daju dva glasa za popunjavanje ukupno 199 mesta u parlamentu.

Od toga su pojedinačni mandati (106 poslanika) koji se biraju u 106 izbornih jedinica po principu "pobjednik uzima sve", slično sistemu u Velikoj Britaniji. Kandidat koji dobije najviše glasova u svom okrugu direktno ulazi u parlament.

Nacionalna lista (93 poslanika): Ovi mandati se raspodjeljuju na osnovu glasova koje partije dobiju na nivou cijele zemlje, koristeći sistem proporcionalne reprezentacije.

Zašto je ovaj sistem specifičan?

Bonus glasovi: Mađarski sistem uključuje i tzv. "pobjednički bonus". Glasovi koji su "pretekli" pobjedniku u pojedinačnim okruzima (razlika između njega i drugoplasiranog) dodaju se njegovoj partijskoj listi, što često dodatno jača najjaču stranku.

Dvotrećinska većina: Na prošlim izborima 2022. godine, Fides Viktora Orbana osvojio je 135 mjesta, čime je zadržao dvotrećinsku (super)većinu. To premijeru omogućava da samostalno mijenja Ustav bez podrške opozicije.

Promjene iz 2010. godine: Prije nego što se Fides vratio na vlast 2010. godine, sistem je bio drugačiji, a parlament je bio skoro duplo veći sa 386 poslanika. Orbanova vlada je smanjila broj mjesta i prekrojila izborne jedinice, što opozicija često kritikuje kao pogodovanje vladajućoj partiji (gerymandering).