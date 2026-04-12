Mađarska izbori uživo: Loše vijesti za Orbana na početku brojanja

Birališta na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19 sati, a obilježila ih je rekordna izlaznost od 77,8 odsto do 18:30.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta počeli su da pristižu prvi rezultati.

Tok situacije pratite uživo na našem portalu:

20:56 Guljas: Fides će imati većinu Uvjereni u timu Viktora Orbana

20:47 - Rezultati na 14,72%

Na osnovu 14,72 odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 125 mandata, dok je vladajući Fides dobio 65 mandat u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Trenutno, Tisa bolje stoji u glasanju po izbornim jedinicama, dok lista Fidesa vodi u glasovima po proporcionalnom sistemu.

Pokret Naša domovina osvojila je 8 mandata.

