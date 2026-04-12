Pred sinom zvjerski nasmrt pretukli čovjeka

ATV
12.04.2026 19:39

1
Пред сином звјерски насмрт претукли човјека
Foto: Pexels

Četrdesetsedmogodišnji otac umro je na oči svog maloljetnog sina, nakon što ga je napala grupa ljudi u Italiji.

Incident se dogodio sinoć na Trgu Feliće Palma u centru Mase nešto iza jedan ujutro, kad je grupa od četiri-pet osoba prišla Đakomu Bonđorniju i napala ga.

Čovjek je pao, udario glavom i doživio zastoj srca, a sve se odigralo pred očima njegovog 11-godišnjeg sina, piše "Unionesarda.it".

Hitna pomoć je pokušala da reanimira oca, ali su na kraju morali da potvrde njegovu smrt.

Tražio od mladića da ne bacaju čaše na izlog, oni ga napali

Prema "Lamilano.it", Bonđorni je išao na događaj u gradu i nakon toga stao da ruča sa svojim zetom u njegovom restoranu.

U blizini, kod lokala sa kebabom, bila je grupa mladića, svi starosti oko 20 godina, navodi portal.

Bonđorni je navodno prije incidenta zatražio od mladića da prestanu da bacaju čaše na izlog prodavnice, a oni su ga gurnuli ili udarili, nakon čega je čovjek pao i snažno udario na tlo, prenosi "Blic".

U istom kraju izbila tuča prije desetak dana

Napadači su pobjegli odmah nakon incidenta. U toku je policijska istraga, javlja "Unionesarda.it".

"Lamilano.it" piše da se incident dogodio usljed nedavnih tenzija u centru grada, gdje je prije desetak dana – takođe noću – izbila nasilna tuča između grupa mladih u području između Via Đardinija, Via Gvidonija i Via del Tribunalea, što je za posljedicu imalo bacanje flaša i višestruke povrede.

