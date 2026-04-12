Nove tvrdnje: Umalo izbila tuča na pregovorima SAD i Irana

Turski novinar, koordinator bezbjednosnih politika televizije Haberturk TV Četiner Četin objavio je na društvenoj mreži Iks da je tokom pregovora između iranske i američke delegacije u Pakistanu došlo do ozbiljnog incidenta.

Prema njegovim navodima, između iranskog ministra inostranih poslova Abasa Aragčija i američkog izaslanika Stiva Vitkofa izbila je oštra napetost koja je zamalo prerasla u tuču.

Neslaganje oko Ormuskog moreuza

Četin tvrdi da je uzrok sukoba bilo duboko neslaganje oko upravljanja Ormuskim mereuzom.

Ostali sportovi Sudija iz Banjaluke Dušan Maksić dijeli pravdu na Evropskom kupu u Italiji

"Nekoliko minuta prije došlo je do napetosti između ministra Abasa Aragčija i Vitkofa koja je zbog ozbiljnog neslaganja oko upravljanja Ormuskim moreuzom gotovo prerasla u fizički obračun", napisao je.

U objavi je dodao i poruku: "Nikada ne prijetite Irancima", sugerišući da je do eskalacije došlo nakon pritisaka ili prijetnji tokom razgovora.

Region Motociklista poginuo na auto-putu

Ove tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene, no uklapaju se u širi kontekst propalih pregovora između SAD i Irana u Islamabadu, tokom kojih nije postignut dogovor o ključnim pitanjima, prije svega o nuklearnom programu i bezbjednosti u Ormuskom moreuzu, prenosi "Indeks".