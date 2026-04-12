Logo
Large banner

Nove tvrdnje: Umalo izbila tuča na pregovorima SAD i Irana

Autor:

ATV
12.04.2026 17:04

Komentari:

0
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс на конференцији за новинаре након преговора с Ираном
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Turski novinar, koordinator bezbjednosnih politika televizije Haberturk TV Četiner Četin objavio je na društvenoj mreži Iks da je tokom pregovora između iranske i američke delegacije u Pakistanu došlo do ozbiljnog incidenta.

Prema njegovim navodima, između iranskog ministra inostranih poslova Abasa Aragčija i američkog izaslanika Stiva Vitkofa izbila je oštra napetost koja je zamalo prerasla u tuču.

Neslaganje oko Ormuskog moreuza

Četin tvrdi da je uzrok sukoba bilo duboko neslaganje oko upravljanja Ormuskim mereuzom.

Ostali sportovi

"Nekoliko minuta prije došlo je do napetosti između ministra Abasa Aragčija i Vitkofa koja je zbog ozbiljnog neslaganja oko upravljanja Ormuskim moreuzom gotovo prerasla u fizički obračun", napisao je.

U objavi je dodao i poruku: "Nikada ne prijetite Irancima", sugerišući da je do eskalacije došlo nakon pritisaka ili prijetnji tokom razgovora.

Region

Ove tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene, no uklapaju se u širi kontekst propalih pregovora između SAD i Irana u Islamabadu, tokom kojih nije postignut dogovor o ključnim pitanjima, prije svega o nuklearnom programu i bezbjednosti u Ormuskom moreuzu, prenosi "Indeks".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tramp Iran pregovori

mirovni pregovori

Iran Amerika pregovori

Pregovori sa Amerikom

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner