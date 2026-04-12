Vozač hitne pomoći uhapšen zbog sumnje da je ubio šest pacijenata

ATV
12.04.2026 16:06

Vozač hitne pomoći Luka Spada (27) uhapšen je pod sumnjom da je tokom transporta pacijenata ubio šest starijih osoba ubrizgavanjem vazduha u vene, saopštilo je tužilaštvo u italijanskom gradu Forli.

Prema navodima istrage, nalog za hapšenje izdat je nakon rezultata obdukcije 85-godišnje žene Deane Mambeli, koja je preminula nakon prevoza iz bolnice u ustanovu za fizikalnu terapiju, prenosi Republika. Spada, bivši radnik Crvenog krsta, ranije je bio suspendovan dok je trajala istraga o pet sličnih smrtnih slučajeva.

Istraga je pokrenuta nakon smrti 85-godišnje pacijentkinje tokom transporta u novembru, a obdukcija je pokazala znake vazdušne embolije, što je ukazivalo na moguću „injekciju vazduha“. Tokom istrage italijanska policija i karabinjeri izvršili su više pretresa, uključujući i prostorije pogrebnih preduzeća sa kojima je osumnjičeni sarađivao.

Osumnjičeni negira krivicu, tvrdeći da je „samo vozio“ i da su optužbe zasnovane na slučajnim okolnostima, dok je sud odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke. On se dovodi u vezu i sa smrću Vitorija Beninija, saksofoniste koji je preminuo u 84. godini, nekoliko dana nakon transporta u vozilu hitne pomoći kojim je upravljao Spada.

Istraga o svim okolnostima smrti pacijenata i dalje je u toku, a svi slučajevi dogodili su se između februara i novembra 2025. godine tokom ili ubrzo nakon prevoza.

