Vozač hitne pomoći uhapšen zbog sumnje da je ubio šest pacijenata

Vozač hitne pomoći Luka Spada (27) uhapšen je pod sumnjom da je tokom transporta pacijenata ubio šest starijih osoba ubrizgavanjem vazduha u vene, saopštilo je tužilaštvo u italijanskom gradu Forli.

Prema navodima istrage, nalog za hapšenje izdat je nakon rezultata obdukcije 85-godišnje žene Deane Mambeli, koja je preminula nakon prevoza iz bolnice u ustanovu za fizikalnu terapiju, prenosi Republika. Spada, bivši radnik Crvenog krsta, ranije je bio suspendovan dok je trajala istraga o pet sličnih smrtnih slučajeva.

Istraga je pokrenuta nakon smrti 85-godišnje pacijentkinje tokom transporta u novembru, a obdukcija je pokazala znake vazdušne embolije, što je ukazivalo na moguću „injekciju vazduha“. Tokom istrage italijanska policija i karabinjeri izvršili su više pretresa, uključujući i prostorije pogrebnih preduzeća sa kojima je osumnjičeni sarađivao.

Osumnjičeni negira krivicu, tvrdeći da je „samo vozio“ i da su optužbe zasnovane na slučajnim okolnostima, dok je sud odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke. On se dovodi u vezu i sa smrću Vitorija Beninija, saksofoniste koji je preminuo u 84. godini, nekoliko dana nakon transporta u vozilu hitne pomoći kojim je upravljao Spada.

Istraga o svim okolnostima smrti pacijenata i dalje je u toku, a svi slučajevi dogodili su se između februara i novembra 2025. godine tokom ili ubrzo nakon prevoza.