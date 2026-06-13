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Amerika želi da zabrani ulazak kineskim automobilima?

Autor:

ATV
13.06.2026 11:06

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Аутомобил
Foto: pexels/Ibrahim Bilgin

Dvoje političara iz savezne države Mičigen predstavilo je prijedlog zakona kojim bi se kineskim automobilima praktično zabranio ulazak u Sjedinjene Američke Države, čak i kada je riječ o turistima koji dolaze iz Kanade ili Meksika.

Prijedlog pod nazivom "Protecting America from Chinese Cars Act" ima za cilj da spriječi ulazak takozvanih "povezanih vozila" iz Kine i drugih država koje Vašington smatra bezbjednosnim rizikom.

Zakon bi obuhvatio automobile proizvedene ili projektovane u Kini, kao i vozila kompanija u kojima kineski vlasnici imaju više od 15 odsto udjela.

Ovakva pravila mogla bi da utiču i na pojedine poznate marke. Među njima su Volvo i Polestar, zbog značajnog vlasničkog udjela kineske grupacije Gili.

Posebno kontroverzan dio prijedloga odnosi se na turiste. Ukoliko bude usvojen, građani Kanade i Meksika ne bi mogli da uđu u SAD svojim kineskim automobilima, čak ni na jednodnevnu posjetu.

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Zagovornici zakona tvrde da moderna kineska vozila predstavljaju potencijalni bezbjednosni rizik jer mogu da prikupljaju podatke o lokaciji, snimaju okruženje i mapiraju infrastrukturu.

Kritičari, međutim, smatraju da je prijedlog pretjeran i da bi mogao dodatno da naruši odnose SAD sa susjednim državama.

Prijedlog zakona za sada je tek u početnoj fazi procedure, ali pokazuje da zabrinutost američkih vlasti zbog kineskih automobila i njihove tehnologije nastavlja da raste, prenosi b92.

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Kina

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