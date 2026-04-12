Pojačana zaštita oko rezidencije Vladimira Putina

Sedam novih tornjeva opremljenih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir" izgrađeno je oko rezidencije ruskog predsjednika Vladimira Putina u Valdaju tokom marta.

Time je njihov ukupan broj porastao na 27, prenosi ruski servis Radio Liberti.

Na osnovu analize satelitskih snimaka sa sajta "Planet", medij je izvijestio da je izgradnja sedam tornjeva počela istovremeno 17. marta, istog dana kada je rusko Ministarstvo odbrane objavilo da je oborilo četiri ukrajinske bespilotne letjelice iznad Lenjingradske oblasti.

Neki od novih tornjeva su već opremljeni raketnim sistemima zemlja-vazduh.

Medij je napomenuo da je protivvazdušna odbrana oko rezidencije raspoređena u dva prstena sa različitim radijusima, slično odbrambenom sistemu koji okružuje Moskvu.

"U rezidenciji Valdaj, kako su novinari Radio Liberti ranije utvrdili, Alina Kabajeva provodi mnogo vremena sa Putinovim sinovima, a za samog ruskog lidera tamo je izgrađena jedna od tačnih replika njegove kancelarije u Kremlju." (Alina Kabajeva je, kako pišu svetski mediji, majka Putinova dva sina – prim. aut.)

Ranije je ovaj medij objavio da je na teritoriji i oko perimetra posebne ekonomske zone Alabuga u Tatarstanu, gdje Rusija proizvodi bespilotne letjelice "Geran" – modifikovane verzije iranskih dronova "Šahed", izgrađeno više od 20 tornjeva opremljenih teškim mitraljezima, kao i nekoliko platformi naoružanih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir".