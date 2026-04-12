Kremlj: Prerano govoriti o raspadu Alijanse

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne vjeruje da je raspad NATO-a vjerovatan uprkos razlikama između SAD i evropskih saveznika.
- Mislim da se ne može govoriti o raspadu Alijanse. Jer, na ovaj ili onaj način, evropska komponenta će rasti - rekao je Peskov.
Peskov je napomenuo da bi bilo "nepromišljeno i kratkovido" potcijeniti moć NATO-a i sugerisao da će promjenljive okolnosti u svijetu primorati Alijansu da se u skladu s tim transformiše.
Peskov nije isključio mogućnost da će Evropa na kraju formirati sopstveni vojni savez.
- Ovaj temelj će nastaviti da jača i raste. Evropa će preduzeti korake da formira neku vrstu odbrambene alijanse - istakao je Peskov.
(SRNA)
