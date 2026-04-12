Peking okreće novi list: Kina obnavlja veze s Tajvanom

12.04.2026 14:25

Пекинг окреће нови лист: Кина обнавља везе с Тајваном
Kina je najavila obnovu dijela prekinutih veza sa Tajvanom, uključujući jačanje političke komunikacije, ponovnu uspostavu saobraćaja i intenziviranje ekonomske i kulturne saradnje, nakon posjete liderke opozicionog Kuomintanga Čeng Li-ven.

Kako je saopšteno, planirano je postepeno vraćanje direktnih avionskih linija, kao i nastavak uvoza tajvanskih poljoprivrednih i akvakulturnih proizvoda koji su ranije bili obustavljeni. Kancelarija za poslove Tajvana pri Komunističkoj partiji Kine navela je da će se razmotriti uspostavljanje dugoročnog mehanizma komunikacije između Pekinga i stranke Kuomintang, uz dodatne mjere za olakšavanje trgovinske razmjene.

Predviđeno je i pokretanje platforme za redovne razmjene mladih, kroz saradnju omladinskih organizacija, uz godišnje posjete delegacija s ostrva.

Kina planira i unapređenje infrastrukture između obalnih dijelova provincije Fuđijen i ostrva Kinmen i Macu, uključujući povezivanje vodovodne, energetske i saobraćajne mreže, kao i mogućnost izgradnje mostova. Najavljeno je i širenje mreže direktnih letova između Tajvana i kineskih gradova poput Urumćija, Sijana, Harbina i Kunminga, uz korištenje novog aerodroma u Sjamenu za potrebe stanovnika Kinmena.

U ekonomskom segmentu predviđene su olakšice za plasman tajvanskih proizvoda na kinesko tržište, kao i pojednostavljenje registracije prehrambenih kompanija i podrška malim i srednjim preduzećima.

Na planu kulture, Kina će omogućiti emitovanje tajvanskih televizijskih i dokumentarnih sadržaja, kao i saradnju u produkciji digitalnih formata. Ove najave uslijedile su nakon sastanka kineskog predsjednika Si Đinpinga i liderke Kuomintanga, na kojem je upućen poziv na mir i stabilizaciju odnosa.

