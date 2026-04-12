Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak

ATV
12.04.2026 13:57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак
Sutra se u Republici Srpskoj očekuje toplo vrijeme uz sunčane periode i naoblačenje od zapada koje će tokom dana zahvatiti većinu predela.

Popodne i uveče će jačati jugo, prvo na zapadu i u Hercegovini gde će biti vetrovito. Kasnije popodne i uveče na zapadu ponegde vrlo slaba kiša, a tokom naredne noći kiša će postepeno jačati na jugu i zapadu.

Vjetar u prvom delu dana slab do umeren jugoistočni i istočni, popodne i uveče na jugu i zapadu jak južni vetar.

Minimalna temperatura vazduha od 3°S do 9°S, na jugu do 12°S.

Maksimalna temperatura vazduha od 18°S do 24°S, u višim predelima od 14°S.

PROGNOZA VREMENA ZA BANjALUKU

Sutra se u Banjaluci očekuje toplo i pretežno sunčano uz kraće sunčane periode. Popodne i uveče oblačno, vetrovito i uglavnom suvo. Tokom naredne noći povremena kiša.

Vjetar slab do umeren jugoistočni i istočni, u drugom delu dana povremeno jak.

Minimalna temperatura vazduha oko 7°S.

Maksimalna temperatura vazduha oko 22°S. 

PROGNOZA PO REGIJAMA

Krajina: Toplo uz sunčane periode i naoblačenje. Popodne i uveče će biti vetrovito. Kasnije popodne i uveče ponegde vrlo slaba kiša, a tokom naredne noći kiša će postepeno jačati.

Semberija: Toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje.

Centralni i istočni predjeli: Toplo uz sunčane periode i naoblačenje koja će tokom dana zahvatiti većinu predela.

Vaskršnji ponedjeljak

Vremenska prognoza

Vrijeme

Prognoza za Vaskrs

Sunce

Više iz rubrike

Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Društvo

Kako su Srbi nekad slavili Vaskrs, a kako to rade danas

1 h

1
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Društvo

Ovo je najvažnija molitva za Vaskrs: Vjeruje se da donosi sreću i zdravlje onome ko je izgovori

2 h

0
Граница

Društvo

Haos na granicama: Novi sistem napravio kolaps, čeka se i do 9 sati

2 h

1
Беба спава замотана у декицу.

Društvo

Najradosniji plač: U Srpskoj rođeno 12 beba

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Do 13 sati glasalo više od 54 odsto birača u Mađarskoj

14

07

Horor u Hrvatskoj: Ispred zgrade pronađeno tijelo žene, policija u stanu zatekla još veći užas

13

57

Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak

13

54

Danas oprezno: Evo koliko jaja smijete pojesti za Vaskrs

13

38

Zakucao se u tablu sa cijenama goriva na benzinskoj pumpi: Ima povrijeđenih

