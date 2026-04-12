Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak

Autor:ATV
Sutra se u Republici Srpskoj očekuje toplo vrijeme uz sunčane periode i naoblačenje od zapada koje će tokom dana zahvatiti većinu predela.
Popodne i uveče će jačati jugo, prvo na zapadu i u Hercegovini gde će biti vetrovito. Kasnije popodne i uveče na zapadu ponegde vrlo slaba kiša, a tokom naredne noći kiša će postepeno jačati na jugu i zapadu.
Vjetar u prvom delu dana slab do umeren jugoistočni i istočni, popodne i uveče na jugu i zapadu jak južni vetar.
Minimalna temperatura vazduha od 3°S do 9°S, na jugu do 12°S.
Maksimalna temperatura vazduha od 18°S do 24°S, u višim predelima od 14°S.
Sutra se u Banjaluci očekuje toplo i pretežno sunčano uz kraće sunčane periode. Popodne i uveče oblačno, vetrovito i uglavnom suvo. Tokom naredne noći povremena kiša.
Vjetar slab do umeren jugoistočni i istočni, u drugom delu dana povremeno jak.
Minimalna temperatura vazduha oko 7°S.
Maksimalna temperatura vazduha oko 22°S.
Krajina: Toplo uz sunčane periode i naoblačenje. Popodne i uveče će biti vetrovito. Kasnije popodne i uveče ponegde vrlo slaba kiša, a tokom naredne noći kiša će postepeno jačati.
Semberija: Toplo uz sunčane periode i postepeno naoblačenje.
Centralni i istočni predjeli: Toplo uz sunčane periode i naoblačenje koja će tokom dana zahvatiti većinu predela.
