Ovo je najvažnija molitva za Vaskrs: Vjeruje se da donosi sreću i zdravlje onome ko je izgovori

ATV
12.04.2026 12:05

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.
Danas je Vaskrs, najveći hrišćanski praznik kojim se slavi vaskrsenje Isusa Hrista i pobjeda života nad smrću, kao i dobra nad zlom. Prema vjerovanju, upravo na ovaj veliki dan u hrišćanstvu posebno je važno izgovoriti molitvu snažne simbolike i dubokog duhovnog značenja.

Psalmi su molitve u stihu i zauzimaju veliki dio Starog zavjeta. Ima ih ukupno 150, a sadrže molitve za oproštaj grijehova, odavanje slave i poštovanja Bogu, kao i najavu dolaska Isusa Hrista na zemlju.

Vjeruje se da riječi svetih Psalama duboko ulaze u naše srce, kao i da sve nečastive sile bježe od onih koji stalno čitaju i u sebi nose ove reči.

Psalam 50 jedan je od najčešće pominjanih, a vjeruje se i najmoćnijih:

"Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje.

Operi me sasvim od bezakonja moga, i od grijeha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i grijeh je moj stalno preda mnom.

Tebi jedinome sagriješih, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u riječima svojim i da pobijediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u grijesima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću bjielji od snijega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene.

Odvrati lice svoje od grijehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.

Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si htio žrtve, prinio bih; za žrtve paljenice ne mariš.

Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smjerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski.

Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce."

