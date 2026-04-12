Haos na granicama: Novi sistem napravio kolaps, čeka se i do 9 sati

Duga čekanja, nervoza i neizvjesnost obilježili su prve dane pune primjene novog evropskog sistema kontrole putnika na granicama, poznatijeg kao EES sistem.

Na prelazima između Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske zabilježene su ogromne gužve, a hiljade ljudi vraćene su sa granice.

Prema zvaničnim podacima Zorana Ničena, pomoćnika glavnog šefa policije i načelnik Uprave za granicu Hrvatske, samo u jednom danu odbijen je ulazak za čak 3.261 osobu.

Najčešći razlog je tzv. "overstay", odnosno prekoračenje dozvoljenog boravka u Evropskoj uniji. Riječ je o Entry/Exit sistemu (EES), koji je odnedavno počeo da se primjenjuje u punom kapacitetu u svim državama EU.

Podsjetimo, za razliku od ranijeg sistema, sada se osim pasoša prikupljaju i biometrijski podaci putnika.

"Oko 70 sekundi po putniku"

Kako je pojasnio Ničeno, novi sistem praktično onemogućava zloupotrebu tuđih dokumenata i omogućava povezivanje sa evropskim bazama podataka, što dodatno podiže nivo sigurnosti. Međutim, ta sigurnost ima svoju cijenu - vrijeme.

Kontrola jednog putnika traje i do 70 sekundi, a na graničnim prelazima to znači izlazak iz vozila i dodatne procedure, što stvara velike zastoje, u šta su mnogi Srbi mogli da se uvere na Veliki petak kada se čekalo i po nekoliko sati.

Osvrnuo se i na velike gužve na pojedinim prijelazima.

"Ne bih rekao da su gužve uzrokovane Entry/Exit sustavom. Na Bajakovu (Batrovci) se čekalo oko tri sata, ali riječ je o petku prie pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena", rekao je.

Čekalo se i gotovo 9 sati

Da situacija na terenu nije nimalo jednostavna, potvrđuju i svjedočenja putnika. Jedan od njih naveo je da je na graničnom prelazu Bajakovo čekao gotovo devet sati prilikom ulaska iz Srbije u Hrvatsku. Iako nadležni tvrde da gužve nisu isključivo posljedica novog sistema, već i povećanog prometa pred praznike poput Uskrs, mnogi smatraju da je upravo EES dodatno usporio protok ljudi.

Novi sistem posebno je "nemilosrdan" prema onima koji su ranije prekoračili dozvoljeni boravak u EU. Dok je ranije bilo moguće izbjeći preciznu evidenciju, sada se svaki ulazak i izlazak automatski registruje.To znači da više nema prostora za greške – ili pokušaje zaobilaženja pravila.

S druge strane, sistem donosi i jednu novinu: putnici sada mogu odmah videti koliko dana im je preostalo za boravak u EU, što ranije nije bilo dostupno bez dodatnih provera.

Mobilni uređaji za bržu provjeru putnika

Prema riječima Zorana Ničena, pomoćnika glavnog šefa policije i načelnik Uprave za granicu Hrvatske, granična policija planira da smanji ogromne gužve korišćenjem mobilnih uređaja i adaptaciji rada.

"Već sada koristimo mobilne uređaje, a dodatno ćemo ih primjenjivati tokom vikenda i turističke sezone, kako na graničnim prelazima tako i na aerodromima", zaključio je Ničeno za HRT.

Iako nadležni najavljuju uvođenje mobilnih uređaja kako bi se ubrzale kontrole, realnost na terenu zasad pokazuje suprotno – gužve su i dalje velike, a nervoza među putnicima raste.

S obzirom na predstojeće praznike i početak turističke sezone, očekuje se dodatni pritisak na granicama. Za sada, svima koji planiraju put u Evropsku uniju savjet je jasan: pripremite dokumentaciju, provjerite status boravka i računajte na mnogo više vremena nego ranije, prenosi Kurir.