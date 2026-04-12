Državljanin Crne Gore uhapšen u Sloveniji po potjernici Interpola

Državljanin Crne Gore Ivan Lješković (33) uhapšen je u Sloveniji po potjernici Interpola Podgorica radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgoricizbog šverca cigareta, saopštila je danas, 12. aprila, crnogorska policija.

U saopštenju se navodi da se protiv Lješkovića vodi krivični postupak zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična d‌jela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu.

Prema navodima policije, osumnjičeni je d‌jelovao kao član organizovane kriminalne grupe i bavio se švercom cigareta iz Slobodne carinske zone Luka Bar u države regiona i Evropske unije.