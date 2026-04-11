Sin divljao na putu, otac mu sredio da dobije kaznu

Neobičan slučaj dogodio se u hrvatskom Slavonskom Brodu gdje je jedan otac doslovno sredio sinu da dobije kaznu zbog divljačke vožnje.

Naime, brodsko-posavska policija kaznila je 18-godišnjeg vozača nakon što je njegov otac snimio i objavio video njegove prebrze vožnje na društvenim mrežama.

Službenici Stanice saobraćajne policije Slavonski Brod sproveli su kriminalističko istraživanje odmah nakon što se snimak pojavio na internetu.

Mladi vozač je 3. aprila oko 12 sati upravljao automobilom na dionici auto-puta A3 na području Slavonskog Broda.

Tom prilikom kretao se brzinom od 163 kilometra na sat, iako je na tom dijelu brzina ograničena na 130. Dok je 18-godišnjak pritiskao papučicu gasa iznad dozvoljene granice, njegov roditelj je sa mjesta suvozača cijeli događaj zabilježio mobilnim telefonom i podijelio javno na mrežama.

Apel građanima

Policija je brzom reakcijom identifikovala vozača, a zbog kršenja odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, 18-godišnjaku su izdali prekršajnu prijavu.

Ovaj slučaj uslijedio je neposredno nakon sličnog incidenta u kojem je sankcionisan vozač koji je jurio kroz naselje i takođe objavio snimak svoje vožnje.

"Policijski službenici nastavljaju pojačano sprovoditi kontrolu saobraćaja, ali i pratiti objave na društvenim mrežama. Identifikovaće se i procesuirati osobe koje svojim ponašanjem i objavama prommovišu, podstiču ili prikazuju kršenje saobraćajnih propisa", saopštili su iz policije.

To nije dokaz vještine

Naglasili su da neodgovorna i prebrza vožnja nije dokaz vještine ni razlog za divljenje, nego ozbiljno ugrožavanje vlastitog života, života putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

"Ono što se na društvenim mrežama možda prikazuje kao 'trenutak uzbuđenja', u stvarnosti može imati teške posljedice - od novčanih kazni i pravnih sankcija do saobraćajnih nesreća s tragičnim ishodom. Stoga upozoravamo vozače da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i ne dovode u opasnost sebe i druge radi nekoliko pregleda, lajkova ili komentara na društvenim mrežama", poručila je policija.

Posebno apeluju na roditelje da budu odgovoran primjer svojoj djeci.