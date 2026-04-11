Medvjed primjećen u blizini sela, stanovnici upozoreni na oprez

U području Lazaropolja u Sjevernoj Makedoniji, ponovo je primjećen medvjed, nakon čega su lokalne vlasti i stanovnici upozoreni da budu posebno oprezni.

Prema objavi na društvenim mrežama, životinja se kreće u širem rejonu između Mirevičine i Đurepija, a ne isključuje se mogućnost da priđe i samom selu, prenio je Skopje1.mk.

Scena Zdravko Čolić otkrio šta ne radi na Vaskrs

Stanovnicima je upućen apel da u slučaju susreta sa medvjedom ne viču, ne prilaze životinji, ne nude hranu i ne prave nagle pokrete, već da se polako i bez panike udalje.

Kako je navedeno, riječ je o mladunčetu.