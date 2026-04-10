Zoran Stevanović novi predsjednik Parlamenta Slovenije

Zoran Stevanović, vođa stranke Resni.ca, novi je predsjednik slovenačkog parlamenta. Izabran je na tu funkciju danas, 10. aprila, tajnim glasanjem.

Njega je podržalo 48 poslanika, a 29 bilo protiv.

Kandidat je trebao dobiti većinu glasova svih poslanika kako bi bio izabran, odnosno najmanje 46, zbog čega taj postupak u pravilu već predstavlja naznake moguće nove koalicije.

Stevanovića je, prema medijskim izvještajima iz Slovenije, podržala dosadašnja opozicija iz redova Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše i Nove Slovenije.

Protiv njegovog izbora bili su poslanici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta Sloboda, socijaldemokrati i poslanici Ljevice koji navode da je ovo uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Poziv na izgradnju mostova

U svom prvom obraćanju poslanicima nakon izbora, Stevanović im se zahvalio na ukazanom povjerenju. Naglasio je da ovo nije samo formalnost. Istakao je da smo u vremenima kada se "od političara više ne očekuje da donose odluke, već i da pokažu smjer i, prije svega, odgovornost".

Dodao je da politika u podijeljenom društvu ima priliku da postane most, a ne zid.

"Previše smo puta posljednjih godina vidjeli koliko se brzo mogu izgraditi zidovi između ljudi, između regija, a nažalost i između političkih tabora. Zidovi su laki, mostovi su teški, ali upravo zato su i vrijedni", rekao je Stevanović i dodao:

"Slovenija nije samo ideja, Slovenija su ljudi - ljudi koji su nam dali mandat, ljudi koji od nas ne očekuju savršenstvo, ali očekuju iskrenost, ne očekuju čuda, ali očekuju trud i, prije svega, očekuju da ih ne zaboravimo odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta."

Naglasio je da povjerenje birača nije samo po sebi razumljivo.

"To je zajam i, kao i svaki zajam, mora se vratiti radom, odgovornošću, riječju koja stoji. Ako želimo vratiti povjerenje u politiku, moramo početi od osnova, s poštovanjem, sa slušanjem, sa sviješću da niko od nas nema monopol na istinu", rekao je Stevanović u svom obraćanju prenosi RTV Slovenije.

Ko je Zoran Stevanović

Stevanović je rođen je 1982. godine u Jesenicama.

Ima diplomu magistra menadžmenta, a karijeru je započeo kao policajac, gdje je radio više od decenije.

U politiku je ušao na lokalnom nivou u Kranju, gdje se nekoliko puta kandidovao za gradonačelnika, ali nije uspio osvojiti tu poziciju.

Prije osnivanja svog pokreta, kratko je bio povezan sa Slovenačkom nacionalnom strankom (SNS), ali se od nje distancirao.

U 2021. godini osnovao je i od tada vodi stranku Resni.ca, politički projekat koji se predstavlja kao alternativa "elitama" i tradicionalnoj podjeli na ljevicu i desnicu.

Pokret Resni.ca je na izborima koji su održani 22. marta osvojio pet mandata i smatra se ključnim za formiranje vlade.

Na parlamentarnim izborima najviše mandata pripalo je Pokretu Sloboda (29), a jedan manje je pripao SDS-u.

Ranije u petak održana je konstitutivna sjednica 10. saziva Državnog zbora.

Robert Golob, slovenački, premijer u prošlom mandatu i relativni izborni pobjednik, održao je dosad dva kruga postizbornih razgovora o formiranju nove vlade, ali zasad bez vidljivih rezultata.