Srbi osuđeni za uvredu: Upozoravali na veličanje Jure Francetića

Iz hrvatskog "Pen centra" saopštili su da su zgroženi presudom zagrebačkog suda kojom su novinarka srpskog nedjeljnika "Novosti" Tamara Opačić i generalni sekretar SNV-a Saša Milošević osuđeni za uvredu, jer su upozoravali na veličanje Jure Francetića u Hrvatskom nedjeljniku.

Opačićeva i Milošević su nepravosnažno osuđeni za krivično djelo uvrede Ivice Marijačića, glavnog urednika Hrvatskog nedjeljnika iz Zadra, jer su u izvještaju SNV-a naslovnice Hrvatskog nedjeljnika nazvali primjerima širenja etničke netrpeljivosti i proustaškog revizionizma.

Na tim naslovnicama ustaški ratni zločinac Jure Francetić nazvan je "legendarnim", aktivnosti krovne srpske organizacije opisane su kao "antihrvatske", antifašistima i Srbima je upućena otvorena prijetnja, a Marko Skejo je poručio da će "Za dom spremni vječno ostati u srcima Hrvata".

Iz "Pen centra" izražavaju duboku zabrinutost zbog standarda koje, kako se navodi, trenutna javna atmosfera nameće novinarskoj profesiji.

- Zbog opravdane reakcije na javno veličanje ratnog zločinca Jure Francetića, novinarka Opačić i predstavnik izdavača Milošević osuđeni su jer "pretjeruju u doživljaju" i time "raspiruju netrpeljivost" među etničkim grupama u Hrvatskoj - napominju iz "Pen centra"

Ovo udruženje upozorava na nerazlikovanje slobode mišljenja i govora od verbalnih manifestacija mržnje, te dobrodošlih stručnih interpretacija istorije od proizvoljnog istorijskog revizionizma.

Opačićevoj i Miloševiću je za uvredu izrečena novčana kazna od po 1.350 evra.

(SRNA)