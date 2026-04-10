Janik Siner donio dobre vijesti za Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković je odlučio da ne igra u Monte Karlu, pa zato nije mogao da sjedi skrštenih ruku, pošto su neki rezultati mogli da dovedu do toga da pred turnir u Madridu bude peti na ATP listi.

Ipak, Janik Siner je uticao na to da Srbin dobije sjajne vijesti.

Naime, Feliks Ože Aljasim je trenutno peti teniser svijeta i mogao je da prestigne Đokovića, ali je za to bilo potrebno da osvoji Masters u Monte Karlu. I dobro je krenuo.

Kanađanin je prvo savladao Marina Čilića, a potom mu je u narednom kolu pri rezultatu 0:1 predao meč Kasper Rud.

Ipak, Janik Siner je pokazao još jednom dominaciju i slavio sa ubjedljivih 2:0. Italijan je u oba seta oduzimao po jednom servis rivalu i bio izvrstan pri svom prvom udarcu.

Feliks Ože Aljasim ostaje peti na ATP listi i ima 4.150 poena.

