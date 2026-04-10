Janik Siner donio dobre vijesti za Đokovića

ATV
10.04.2026 18:53

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Srpski teniser Novak Đoković je odlučio da ne igra u Monte Karlu, pa zato nije mogao da sjedi skrštenih ruku, pošto su neki rezultati mogli da dovedu do toga da pred turnir u Madridu bude peti na ATP listi.

Ipak, Janik Siner je uticao na to da Srbin dobije sjajne vijesti.

Иран-протести

Svijet

Donald Tramp dao novi ultimatum Iranu

Naime, Feliks Ože Aljasim je trenutno peti teniser svijeta i mogao je da prestigne Đokovića, ali je za to bilo potrebno da osvoji Masters u Monte Karlu. I dobro je krenuo.

Kanađanin je prvo savladao Marina Čilića, a potom mu je u narednom kolu pri rezultatu 0:1 predao meč Kasper Rud.

Карлос Алкараз

Tenis

Alkaraz učinio ono što nisu uspjeli Đoković, Federer i Nadal

Ipak, Janik Siner je pokazao još jednom dominaciju i slavio sa ubjedljivih 2:0. Italijan je u oba seta oduzimao po jednom servis rivalu i bio izvrstan pri svom prvom udarcu.

Feliks Ože Aljasim ostaje peti na ATP listi i ima 4.150 poena.

Više iz rubrike

Карлос Алкараз, шпански тенисер

Tenis

Alkaraz učinio ono što nisu uspjeli Đoković, Federer i Nadal

3 h

0
Ђоковићи опет изгубили турнир

Tenis

Đokovići opet izgubili turnir

1 d

1
Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић

Tenis

Tea Kovačević briljirala u Indiji, pa se priključila reprezentaciji

2 d

0
Данил Медведев прилази канти за смеће док у руци носи поломљен рекет на мечу Мастерса у Монте Карлу, 8. априла 2026. године.

Tenis

Medvedev razbio reket kao nikad do sad, bacio ga u kantu pa izgubio 6:0, 6:0

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

22

09

Matematičara Srđana Lazendića život odveo u Belgiju, ali Doboj ne zaboravlja

