Đokovići opet izgubili turnir

Objavljen je kalendar za nastavak 2026. i 2027. godinu, a na njemu nema turnira koji okriljem porodice Đoković.

U pitanju je “Otvoreno prvenstvo Beograda”, turnir serije ATP 250, koji je prethodne godine održan u atinskoj “OAKA areni” u Grčkoj.

Te sedmice, koja predstavlja prelaz između mastersa u Parizu i ATP Finala (8–15. novembar), na programu će biti čuveni turnir u Stokholmu.

Iz kalendara je nestao i turnir u Mec, koji se prošle jeseni igrao u istoj sedmici kada i turnir u Atini.

Direktor turnira je Đorđe Đoković, mlađi brat Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena.

Zbog čega se turnir iz Beograda preselio u Grčku?

“Godinama organizujemo ovaj turnir u Srbiji. U jednom trenutku morali smo da ga premjestimo iz Beograda u Banjaluku. Postoje operativne procedure i logistika koji moraju da ispunjavaju ATP standarde. Ove godine nismo uspjeli da prevaziđemo poteškoće koje smo imali iz logističkih razloga i došli smo do tačke kada smo morali da premjestimo turnir. Bilo je veoma teško to uraditi kao Srbi – rođen sam i odrastao u Beogradu. Takođe je bilo teško jer smo počeli da organizujemo turnir prije mnogo mjeseci, a zatim smo morali sve da odbacimo i krenemo ispočetka”, rekao je Đorđe Đoković podsjeća Sport klub.