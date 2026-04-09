Bolje će primiti boju: Tri provjerena načina za izbjeljivanje jaja prije farbanja

09.04.2026 12:51

Васкршња јаја у корпи.
Izbjeljivanje jaja prije farbanja je proces koji može imati niz praktičnih i estetskih značaja kada je u pitanju ukrašavanje jaja za Vaskrs.

Izbjeljivanje može da pomogne u uklanjanju nečistoća i tamnih mrlja sa površine ljuske, čime se postiže svjetliji i čistiji izgled, ali i ljepša boja.

Prirodni načini izbjeljivanja jaja omogućavaju siguran i ekološki prihvatljiv pristup, a bijela jaja će bolje primati boju zbog čega će vaša trpeza za Uskrs izgledati veselije i šarenije.

Sirće

Sirće je prirodno sredstvo koje može da pomogne u izbjeljivanju ljuske jaja. Postupak je jednostavan.

Pripremite rastvor sirćeta (jedna šolja sirćeta na dvije šolje vode). Stavite jaja u rastvor i ostavite ih da stoje 30 minuta do jednog sata. Nakon toga, pažljivo ih isperite pod mlazom hladne vode i osušite. Sirće će pomoći da se uklone nečistoće s ljuske i učiniće je svetlijom.

Soda bikarbona

Soda bikarbona je blago abrazivno sredstvo koje može da bude od pomoći u čišćenju i izbjeljivanju ljuske jaja.

Napravite pastu od sode bikarbone i vode (oko dvije kašike sode bikarbone sa malo vode). Pažljivo utrljajte pastu na ljusku jaja koristeći mekanu spužvu ili četku. Temeljno isperite jaja pod hladnom vodom i osušite.

Limnunov sok

Limunov sok je prirodno sredstvo koje može da pomogne u izbjeljivanju ljuske jaja. Evo kako ga možete koristiti.

Iscedite sok iz nekoliko limuna (oko jedna šolja limunovog soka). Pomiješajte limunov sok sa dovoljno vode da pokrije jaja koja želite da izbijelite. Pažljivo spustite jaja u rastvor limunovog soka i vode. Ostavite jaja da stoje u rastvoru oko 1-2 sata. Limunska kiselina će pomoći da ljuska jaja posvijetli.

Nakon što su jaja dovoljno stajala u rastvoru, pažljivo ih izvadite i isperite hladnom vodom. Osušite jaja čistim peškirom ili papirnim ubrusom, piše Radio Sarajevo.

Više iz rubrike

Бранка Иличковић Ђукић, бака од 102 године

Zanimljivosti

Branka ima 102 godine, preživjela je Drugi svjetski rat, Goli otok, logore i ima samo jednu poruku za sve nas

10 h

0
На фотографији су брачни пар Џон и Алис Трис, позирају током ручка

Zanimljivosti

Bračni par iz SAD-a nakon 70 godina provedenih zajedno preminuo u razmaku od devet sati

10 h

0
Илустрација - Паре

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka neće znati šta će sa parama, sreća se konačno useljava u njihov dom

11 h

0
Црвено васкршње јаје у корпи

Zanimljivosti

Šta znači ako pukne jaje čuvarkuća?

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

