Bolje će primiti boju: Tri provjerena načina za izbjeljivanje jaja prije farbanja

Izbjeljivanje jaja prije farbanja je proces koji može imati niz praktičnih i estetskih značaja kada je u pitanju ukrašavanje jaja za Vaskrs.

Izbjeljivanje može da pomogne u uklanjanju nečistoća i tamnih mrlja sa površine ljuske, čime se postiže svjetliji i čistiji izgled, ali i ljepša boja.

Prirodni načini izbjeljivanja jaja omogućavaju siguran i ekološki prihvatljiv pristup, a bijela jaja će bolje primati boju zbog čega će vaša trpeza za Uskrs izgledati veselije i šarenije.

Sirće

Sirće je prirodno sredstvo koje može da pomogne u izbjeljivanju ljuske jaja. Postupak je jednostavan.

Pripremite rastvor sirćeta (jedna šolja sirćeta na dvije šolje vode). Stavite jaja u rastvor i ostavite ih da stoje 30 minuta do jednog sata. Nakon toga, pažljivo ih isperite pod mlazom hladne vode i osušite. Sirće će pomoći da se uklone nečistoće s ljuske i učiniće je svetlijom.

Soda bikarbona

Soda bikarbona je blago abrazivno sredstvo koje može da bude od pomoći u čišćenju i izbjeljivanju ljuske jaja.

Napravite pastu od sode bikarbone i vode (oko dvije kašike sode bikarbone sa malo vode). Pažljivo utrljajte pastu na ljusku jaja koristeći mekanu spužvu ili četku. Temeljno isperite jaja pod hladnom vodom i osušite.

Limnunov sok

Limunov sok je prirodno sredstvo koje može da pomogne u izbjeljivanju ljuske jaja. Evo kako ga možete koristiti.

Iscedite sok iz nekoliko limuna (oko jedna šolja limunovog soka). Pomiješajte limunov sok sa dovoljno vode da pokrije jaja koja želite da izbijelite. Pažljivo spustite jaja u rastvor limunovog soka i vode. Ostavite jaja da stoje u rastvoru oko 1-2 sata. Limunska kiselina će pomoći da ljuska jaja posvijetli.

Nakon što su jaja dovoljno stajala u rastvoru, pažljivo ih izvadite i isperite hladnom vodom. Osušite jaja čistim peškirom ili papirnim ubrusom, piše Radio Sarajevo.