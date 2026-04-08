Šta znači ako pukne jaje čuvarkuća?

08.04.2026 22:44

Црвено васкршње јаје у корпи
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Tokom Vaskrsa se vezuju brojni narodni običaji koji su vijekovima utkani, a mnogi od njih se i danas veoma poštuju.

Međutim, postoje i brojna narodna vjerovanja koja mogu unijeti nemire. Jedno od njih se odnosi i na jaja čuvarkuću.

Kao i kada bilo šta drugo u kuhinji pripremamo, dešavaju se manji problemi, pa tako i da jaja koja kuvamo za vaskršnje dekorisanje popucaju. Mnogi se pitaju i šta da rade ako prvo jaje, koje je namijenjeno da bude čuvarkuća pukne?

U narodnim predanjima, to se tumači kao izuzetno rđav znak za porodicu i ukućane. Smatra se da ukućani neće biti zaštićeni od loših stvari tokom nastupajuće godine. Neka tumačenja idu toliko daleko da se kaže da čak ako pukne čuvarkuća tokom kuvanja, to je znak da će biti smrtnog slučaja u porodici.

Sveštenici Srpske Pravoslavne crkve savjetuju da ukoliko pukne čuvarkuća tokom kuvanja ili nekoliko dana poslije Vaskrsa, treba da je zakopate na neko čisto mjesto i da ne brinite.

Crvena boja kao vjesnik života

U pravoslavnoj tradiciji, crvena boja posjeduje duboku duhovnu simboliku i primarno označava vaskrsenje. Prema narodnim predanjima, prva jaja su se sama obojila u crveno, te su upravo ona postala prvi i najvažniji simboli pobjede života nad smrću.

Običaj nalaže da se ovo prvo ofarbano jaje postavi pored kućne ikone, što je naročito zastupljeno u Vojvodini, ili na nekom drugom počasnom mjestu u kući gde će boraviti narednih 365 dana.

Šta uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom

Kada dođe vrijeme za novo farbanje, postavlja se pitanje šta učiniti sa jajetom koje je čuvalo dom prethodne godine. Tradicija je po tom pitanju jasna: ono se nikada ne baca u smeće. Staro jaje se odlaže na dostojanstven način koji priziva napredak i blagostanje.

