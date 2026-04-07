Astrolozi kažu da je aprilska teorija stvarna: Najviše će uticati na 5 znakova

Aprilska teorija je ideja prema kojoj je april psihološki pogodniji za postavljanje ciljeva i nove početke nego januar. Astrolozi se s tim slažu i ističu da će pet horoskopskih znakova najviše osjetiti njen uticaj u aprilu 2026. godine.

Proljeće se oduvijek smatra sezonom novog početka i obnove. Kako je za VeryWell Health objasnila psiholog La Keita Karter, licencirana psihološkinja, "dolazi do biološke promjene jer ima više sunca, što podstiče lučenje serotonina u našem mozgu, neurotransmitera koji reguliše raspoloženje“.

Astrolozi tvrde da je ova teorija posebno izražena upravo ovog aprila, a do kraja mjeseca neki će se znakovi u to i sami uvjeriti.

1. Jarac

Prema astrologinji Kamili Regini, april stavlja na iskušenje vaš sistem uvjerenja, što je povezano sa vašim planovima za budućnost, pa čak i sa obećanjima koja ste dali sebi i drugima. U početku neće biti lako, Jarčevi, ali proces učenja prihvatanja i suočavanja sa istinom nema za cilj da vas slomi.

Regina ističe da je svrha svega toga dugoročna stabilnost i izgradnja života na čvrstim temeljima. Zato, koliko god bilo teško, ako želite da napredujete, zapitajte se: "U čemu nisam bio iskren prema sebi i drugima?" Ono što vam prvo padne na pamet najvjerovatnije je odgovor.

2. D‌jevica

D‌jevice, aprilska teorija ove godine posebno dolazi do izražaja kod vas jer se, kako objašnjava Regina, mnogo toga "aktivira u vašoj osmoj kući tajni, zajedničkih resursa i skrivenih tema", zbog čega je ovo posebno intenzivan i važan mjesec.

To znači da će se stvari za koje ste mislili da su riješene ili zaboravljene ponovo pojaviti. Bilo da je riječ o starim emocijama ili ljudima iz prošlosti, ti podsjetnici donijeće vam zaključak koji vam je potreban kako biste konačno krenuli dalje.

3. Vaga

Iza vas je turbulentno razdoblje. Od osjećaja zastoja do frustracija u odnosima, biće vam drago da čujete da 2026. godina donosi veliku prekretnicu. Aprilska teorija kod vas dolazi do punog izražaja, i „očekuje vas suočavanje sa stvarnošću“, kaže Regina (Regina). "Sve što trenutno ne funkcioniše postaće nemoguće ignorisati".

Mjesec bi u početku mogao d‌jelovati stresno. Vjerovatno ćete se osjećati nesigurno, pa i pomalo anksiozno. Ipak, nastavite da idete napred, savjetuje Regina, jer "kada prođete kroz te prepreke i donesete teške odluke, konačno ćete moći da popravite ono što vas je iscrpljivalo".

4. Blizanci

Blizanci, ovog mjeseca trebalo bi da budete posebno oprezni. Prema Regini ,"nešto bi moglo iznenada da se promijeni u vašim odnosima, prijateljstvima, finansijama i planovima za budućnost".

U početku vam se to može učiniti naglo ili čak nepravedno. Ipak, nakon tih promjena mogli biste osjetiti olakšanje jer ćete se konačno osloboditi odnosa ili situacija koje su vas destabilizovale.

5. Ovan

Ovnovi, teško je zanemariti da ste posljednjih nekoliko godina prolazili kroz izazovan period. Od finansijskih poteškoća do problema u odnosima, čini se da već dugo niste imali pravi predah. Ali to se mijenja u aprilu, uz snažnu energiju koja dolazi sa vašim znakom.

Regina (kaže: "Iluzije se raspršuju, a sve što ste izbjegavali, skrivali ili se nadali da će samo od sebe nestati sada ponovo izlazi na površinu"). Iako to može zvučati zastrašujuće, život će vam postati mnogo lakši kada se suočite sa tim izazovima, prenosi Indeks.