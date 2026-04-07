Astrološki preokret poslije 150 godina: Ova sedmica donosi velike promjene

Autor:ATV
Komentari:0
Ova sedmica, kada su astrološki aspekti u pitanju, donosi neobične energije i brojne preokrete.
Početak sedmice obilježen je snažnim naletom energije, jer Sunce u Ovnu formira napet kvadrat sa Jupiterom u Raku. Kako je Jupiter planeta širenja i novih prilika, ovaj aspekt može pojačati samopouzdanje, ambiciju i želju da razmišljamo šire o svojim mogućnostima.
U četvrtak, 9. aprila, Mars ulazi u znak Ovna, donoseći snažan impuls za akciju i povezivanje sa sopstvenim željama.
Ovo je trenutak kada postaje jasno da su naše želje izraz lične slobode – nešto što dolazi iznutra i što niko ne može nametnuti. Period do 18. maja idealan je da preispitamo šta zaista želimo i da svoje ciljeve posmatramo kao nešto prirodno i važno.
Posebno važan datum je 12. april, kada dolazi do konjunkcije Marsa i Neptuna u znaku Ovna.
Ova konjunkcija se dešava svake dvije godine, ali u znaku Ovna nije zabilježena još od 1874. godine, jer Neptun nije prolazio kroz ovaj znak više od jednog vijeka.
Zbog toga se ovaj astrološki trenutak smatra izuzetno rijetkim i snažnim.
Neptun je planeta duhovnosti, intuicije i misterije, dok Mars simbolizuje akciju, energiju i volju.
Njihova kombinacija u Ovnu može donijeti određenu konfuziju kada su u pitanju želje i lični identitet, ali upravo u tome leži prilika za rast. Ovo je period kada treba otpustiti potrebu za potpunom kontrolom i prihvatiti neizvjesnost.
Mars u Ovnu podstiče da se ponovo osjetimo živima kroz svoje želje, dok Neptun donosi podsjećanje da se prava snaga često nalazi u nepoznatom.
Upravo zato, ovo je trenutak da zakoračite u neizvjesnost sa hrabrošću. U tom prostoru možete upoznati snažniju, autentičniju verziju sebe.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
19 h0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu