Astrološki preokret poslije 150 godina: Ova sedmica donosi velike promjene

Ova sedmica, kada su astrološki aspekti u pitanju, donosi neobične energije i brojne preokrete.

Početak sedmice obilježen je snažnim naletom energije, jer Sunce u Ovnu formira napet kvadrat sa Jupiterom u Raku. Kako je Jupiter planeta širenja i novih prilika, ovaj aspekt može pojačati samopouzdanje, ambiciju i želju da razmišljamo šire o svojim mogućnostima.

Mars u Ovnu budi lične želje

U četvrtak, 9. aprila, Mars ulazi u znak Ovna, donoseći snažan impuls za akciju i povezivanje sa sopstvenim željama.

Ovo je trenutak kada postaje jasno da su naše želje izraz lične slobode – nešto što dolazi iznutra i što niko ne može nametnuti. Period do 18. maja idealan je da preispitamo šta zaista želimo i da svoje ciljeve posmatramo kao nešto prirodno i važno.

Astrološki događaj kakav se ne pamti 150 godina

Posebno važan datum je 12. april, kada dolazi do kon‌junkcije Marsa i Neptuna u znaku Ovna.

Ova kon‌junkcija se dešava svake dvije godine, ali u znaku Ovna nije zabilježena još od 1874. godine, jer Neptun nije prolazio kroz ovaj znak više od jednog vijeka.

Zbog toga se ovaj astrološki trenutak smatra izuzetno rijetkim i snažnim.

Susret želja i intuicije

Neptun je planeta duhovnosti, intuicije i misterije, dok Mars simbolizuje akciju, energiju i volju.

Njihova kombinacija u Ovnu može donijeti određenu konfuziju kada su u pitanju želje i lični identitet, ali upravo u tome leži prilika za rast. Ovo je period kada treba otpustiti potrebu za potpunom kontrolom i prihvatiti neizvjesnost.

Vrijeme za hrabrost i promjene

Mars u Ovnu podstiče da se ponovo osjetimo živima kroz svoje želje, dok Neptun donosi podsjećanje da se prava snaga često nalazi u nepoznatom.

Upravo zato, ovo je trenutak da zakoračite u neizvjesnost sa hrabrošću. U tom prostoru možete upoznati snažniju, autentičniju verziju sebe.