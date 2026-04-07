Logo
Large banner

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

Autor:

ATV
07.04.2026 07:25

Komentari:

0
Foto: pexels/Mikhail Nilov

Evo šta zvijezde predviđaju za utorak, 7. april.

Ovan

Posao : Pred vama je dinamičan radni dan u kome ćete brzo hvatati konce i još brže donositi odluke. Neko bi mogao da računa na vašu direktnost i snalažljivost.

Zdravlje : Višak energije mogao bi da vas gurne u nervozu ako ne pronađete dobar izlaz. Koristiće vam vježbanje i malo manje impulsivnosti.

Ljubav : Zračite samopouzdanjem i to će se svakako primjetiti. U vezama ćete tražiti više iskrenosti i manje praznih fraza.

Bik

Posao : Najviše ćete postići ako ostanete verni svom tempu i ne dozvolite da vas tuđa panika izbaci iz ravnoteže. Jedan praktičan potez bi mogao da riješi više od duge diskusije.

Zdravlje : Bićete zadovoljni mirom, rutinom i svim što vas vraća osjećaju stabilnosti. Nemojte se gurati preko svojih granica samo zato što ne volite da stanete.

Ljubav : U emotivnim vezama ćete cijeniti jednostavnost i toplinu. Neko bi vas mogao osvojiti veoma malim, ali iskrenim gestom.

Blizanci

Posao : Komunikacija vam danas ide dobro i lako ćete se snaći sa nizom poruka, poziva i dogovora. Međutim, pažljivo odmerite šta obećavate kako vas kasnije ne bi sustigao sopstveni entuzijazam.

Zdravlje : Misli će vam juriti na sve strane, pa će vam biti potreban trenutak bez buke. Kratka pauza bi mogla da vam povrati koncentraciju bolje od još jedne kafe.

Ljubav : Vaš šarm je pojačan i lako ulazite u zanimljive razgovore. Ako ste zauzeti, otvoreniji ton bi mogao da ublaži nešto što je među vama već neko vrijeme.

Rak

Posao : Više ćete biti umorni od atmosfere nego od konkretnih obaveza, pa će biti važno da se ne opterećujete tuđim raspoloženjima. Zadržite fokus na onome što zaista možete da riješite.

Zdravlje : Osjetljivost bi se mogla ogledati u umoru ili padu energije. Mirniji ritam i povremeno povlačenje iz haosa će vam najviše pomoći.

Ljubav : Potrebna vam je bliskost, sigurnost i osjećaj da vas neko zaista razumije. Moguć je nježan trenutak koji će vas razoružati više od velike izjave.

Lav

Posao : Imaćete potrebu da se istaknete, ali ćete ostaviti pravi utisak ako spojite samopouzdanje sa smirenošću. Dobar predlog ili odlučan nastup mogli bi vam otvoriti važna vrata.

Zdravlje : Ne manjka vam energije, ali pazite da je ne trošite na takmičenja koja nisu vrijedna truda. Koristiće vam nešto što vam razbistri glavu i opusti tijelo.

Ljubav : Privući ćete pažnju i biće vam teško da ostanete neprimjećeni. Vaš partner ili simpatija će više cijeniti vašu toplinu nego potrebu da uvijek budete glavni.

Djevica

Posao : Preciznost postaje vaša najveća prednost i zahvaljujući njoj možete rješiti nešto što su drugi propustili. Sve što zahtijeva red, analizu i strpljenje vam sada posebno odgovara.

Zdravlje : Vaše tijelo će zahtijevati više discipline, sna i odmereniji tempo. Obratite pažnju na male znake umora umjesto da ih automatski gurate pod tepih.

Ljubav : Nećete imati živca za nejasne odnose i dvosmislene poruke. Nekoga bi mogla da privuče vaša tiha sigurnost i osjećaj pouzdanosti.

Vaga

Posao : Naći ćete se u ulozi osobe koja smiruje napetost i spaja suprotstavljene strane. Vaš osjećaj za mjeru mogao bi biti ključan u razgovoru koji lako sklizne u tvrdoglavost.

Zdravlje : Mentalni mir biće vam važniji od bilo kakve prisilne efikasnosti. Klonite se ljudi i situacija koje vam nepotrebno crpe energiju.

Ljubav : Srce traži više iskrenosti, a manje uljepšavanja stvarnosti. Mogla bi vas privući osoba koja jasno pokazuje šta želi.

Škorpija

Posao : Jasno ćete vidjeti šta vredi truda, a šta je samo dobro upakovana priča. Intuicija vam pomaže da ne nasedate na površne utiske i da reagujete u pravom trenutku.

Zdravlje : Unutrašnja napetost bi mogla da poraste ako sve držite u sebi. Bilo bi dobro da uradite nešto intenzivno, ali oslobađajuće da biste se rasteretili.

Ljubav : Privlačnost je jaka, ali je jaka i potreba da se kontroliše situacija. Malo više spontanosti moglo bi vam donijeti upravo dubinu koju tražite.

Strijelac

Posao : Rutina vas lako zasiti, pa ćete tražiti izazov, promenu ili bar malo više prostora za sopstvene ideje. Neočekivani obrt bi vas mogao dodatno motivisati.

Zdravlje : Potrebno vam je više kretanja i manje osjećaja inhibicije. Nemojte se iscrpljivati do kraja dana, a tek tada shvatiti da ste pretjerali.

Ljubav : U vezama će vam koristiti lakoća, humor i spontanost. Neplanirani sastanak ili dogovor bi mogli da vam poboljšaju raspoloženje.

Jarac

Posao : Ozbiljne teme i odgovorni zadaci sada dolaze u vašu oblast snage. Pokazaćete da se na vas može računati čak i kada drugi počnu da gube fokus.

Zdravlje : Umor se može nakupljati tiho, bez mnogo upozorenja. Shvatite odmor kao neophodan dio dana, a ne kao nagradu samo kada ste sve završili.

Ljubav : Nećete bacati emocije okolo, već će vaši postupci dovoljno jasno govoriti. Neko bi mogao da prepozna dubinu i ozbiljnost upravo u ovoj uzdržanosti.

Vodolija

Posao : Originalne ideje bi vam mogle dati prednost tamo gdje svi ostali smišljaju ista rješenja. Bićete dobri u snalaženju u nepredvidivim situacijama i brzo ćete povezati ono što drugi propuštaju.

Zdravlje : Vaša glava radi brzim tempom, pa će biti važno da pronađete način da se uzemljite. Manje ekrana i više sna mogli bi napraviti veliku razliku.

Ljubav : Zaintrigiraće vas neko ko odstupa od očekivanog i ne igra po pravilima. U vezi, razgovor koji skida sve maske mogao bi donijeti osvježenje.

Riba

Posao : Oslonite se na svoju intuiciju jer bi vas ona mogla direktno odvesti do dobrog rješenja. Najviše ćete postići ako se ne budete previše uplitali u tuđe probleme i sačuvate svoj mir.

Zdravlje : Osjetljiviji ste na buku, napetost i atmosferu oko sebe, pa kad god možete, birajte mirnije okruženje. Koristiće vam tišina, pauza i malo više nježnosti prema sebi.

Ljubav : Vaša emotivna strana dolazi do izražaja i tražićete vezu koja se osjeća, a ne samo izgovara. Moguć je topao trenutak koji će vas prijatno iznenaditi.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

07

09

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner