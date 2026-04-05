Nedjeljni horoskop: Neočekivani obrti mijenjaju planove, neke čekaju novi počeci

Donosimo vam nedjeljnu astrološku prognozu za period od 6. do 12. aprila 2026. godine.

Ovan

Posao: Nedjelja donosi promjene u dinamici posla. Neko traži od vas da reagujete brže nego što vam je prijatno, ali prilagođavanje donosi prednosti.

Ljubav: Mogući su iznenadni razgovori koji razjašnjavaju situaciju. Samci bi mogli neočekivano da obnove kontakt sa nekim.

Zdravlje: Promjenljiva energija, važno je usporiti tempo.

Bik

Posao: Fokus se pomera na finansije i konkretne rezultate. Imate priliku da ispravite nešto što vas je ranije kočilo.

Ljubav: Odnosi postaju ozbiljniji kroz konkretne planove. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu sa sličnim vrijednostima.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali pazite na ishranu.

Blizanci

Posao: Nedjelja donosi nove informacije koje mijenjaju vaše planove. Biće važno da se brzo prilagodite.

Ljubav: Komunikacija donosi uzbuđenje, ali i moguće nesporazume. Slobodni započinju zanimljiv kontakt.

Zdravlje: Mentalni umor zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Povlačite se da analizirate situaciju. Nedjelja je dobra za planiranje, ali ne i za ishitrene odluke.

Ljubav: Intimni razgovori donose veću bliskost. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti.

Zdravlje: Potrebni su vam mir i više sna.

Lav

Posao: Naglasak je na timskom radu. Neko bi mogao da predloži saradnju koja vas izvlači iz vaše rutine.

Ljubav: Privlačite pažnju, ali i tražite stabilnost. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga kroz društvene aktivnosti.

Zdravlje: Stabilna energija, ali izbjegavajte preterivanje sa aktivnostima.

Djevica

Posao: Obaveze se gomilaju, ali uspevate da držite stvari pod kontrolom. Neko bi mogao da testira vaše strpljenje.

Ljubav: Realan pristup vezama donosi mir. Slobodni su oprezniji nego inače.

Zdravlje: Napetost, potrebno je više opuštanja.

Vaga

Posao: Kreativne ideje dolaze do izražaja. Nedjelja donosi priliku za nešto drugačije nego obično.

Ljubav: Romantične situacije dolaze spontano. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga kroz slučajan susret.

Zdravlje: Potrebna vam je bolja ravnoteža.

Škorpija

Posao: Fokus se pomera na privatne i porodične obaveze koje utiču na posao. Biće važno postaviti granice.

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali i promjenljive. Razgovori donose razjašnjenje.

Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.

Strijelac

Posao: Kratki rokovi i brze odluke obilježiće nedjelju. Imate priliku da pokažete snalažljivost.

Ljubav: Komunikacija postaje ključ veza. Slobodni bi mogli da započnu zanimljivu prepisku.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na iscrpljenost.

Jarac

Posao: Finansijska pitanja dolaze u fokus. Moguća je nova prilika za dodatni prihod.

Ljubav: Stabilnost vam je važnija od uzbuđenja. Vaš partner očekuje konkretnost.

Zdravlje: Osjećate se umorno, potrebno vam je više odmora.

Vodolija

Posao: Imate potrebu da započnete nešto novo. Nedjelja donosi prilike, ali i potrebu za jasnim planom.

Ljubav: Privlačite pažnju, ali ste selektivni kome se otvarate. Slobodni su selektivni.

Zdravlje: Promjenljivo raspoloženje.

Riba

Posao: Radite u pozadini i pripremate teren za buduće poteze. Intuicija vam pomaže da izbjegnete greške.

Ljubav: Emocije su suptilne, ali duboke. Slobodni ljudi bi mogli da razviju simpatiju bez jasnog početka.

Zdravlje: Potrebna vam je pauza od svakodnevnog života.

