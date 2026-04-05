Nedjeljni horoskop: Neočekivani obrti mijenjaju planove, neke čekaju novi počeci

Donosimo vam nedjeljnu astrološku prognozu za period od 6. do 12. aprila 2026. godine.
Posao: Nedjelja donosi promjene u dinamici posla. Neko traži od vas da reagujete brže nego što vam je prijatno, ali prilagođavanje donosi prednosti.
Ljubav: Mogući su iznenadni razgovori koji razjašnjavaju situaciju. Samci bi mogli neočekivano da obnove kontakt sa nekim.
Zdravlje: Promjenljiva energija, važno je usporiti tempo.
Posao: Fokus se pomera na finansije i konkretne rezultate. Imate priliku da ispravite nešto što vas je ranije kočilo.
Ljubav: Odnosi postaju ozbiljniji kroz konkretne planove. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu sa sličnim vrijednostima.
Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali pazite na ishranu.
Posao: Nedjelja donosi nove informacije koje mijenjaju vaše planove. Biće važno da se brzo prilagodite.
Ljubav: Komunikacija donosi uzbuđenje, ali i moguće nesporazume. Slobodni započinju zanimljiv kontakt.
Zdravlje: Mentalni umor zbog previše obaveza.
Posao: Povlačite se da analizirate situaciju. Nedjelja je dobra za planiranje, ali ne i za ishitrene odluke.
Ljubav: Intimni razgovori donose veću bliskost. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti.
Zdravlje: Potrebni su vam mir i više sna.
Posao: Naglasak je na timskom radu. Neko bi mogao da predloži saradnju koja vas izvlači iz vaše rutine.
Ljubav: Privlačite pažnju, ali i tražite stabilnost. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga kroz društvene aktivnosti.
Zdravlje: Stabilna energija, ali izbjegavajte preterivanje sa aktivnostima.
Posao: Obaveze se gomilaju, ali uspevate da držite stvari pod kontrolom. Neko bi mogao da testira vaše strpljenje.
Ljubav: Realan pristup vezama donosi mir. Slobodni su oprezniji nego inače.
Zdravlje: Napetost, potrebno je više opuštanja.
Posao: Kreativne ideje dolaze do izražaja. Nedjelja donosi priliku za nešto drugačije nego obično.
Ljubav: Romantične situacije dolaze spontano. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga kroz slučajan susret.
Zdravlje: Potrebna vam je bolja ravnoteža.
Posao: Fokus se pomera na privatne i porodične obaveze koje utiču na posao. Biće važno postaviti granice.
Ljubav: Emocije su intenzivne, ali i promjenljive. Razgovori donose razjašnjenje.
Zdravlje: Mentalni umor, potrebna vam je pauza.
Posao: Kratki rokovi i brze odluke obilježiće nedjelju. Imate priliku da pokažete snalažljivost.
Ljubav: Komunikacija postaje ključ veza. Slobodni bi mogli da započnu zanimljivu prepisku.
Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite na iscrpljenost.
Posao: Finansijska pitanja dolaze u fokus. Moguća je nova prilika za dodatni prihod.
Ljubav: Stabilnost vam je važnija od uzbuđenja. Vaš partner očekuje konkretnost.
Zdravlje: Osjećate se umorno, potrebno vam je više odmora.
Posao: Imate potrebu da započnete nešto novo. Nedjelja donosi prilike, ali i potrebu za jasnim planom.
Ljubav: Privlačite pažnju, ali ste selektivni kome se otvarate. Slobodni su selektivni.
Zdravlje: Promjenljivo raspoloženje.
Posao: Radite u pozadini i pripremate teren za buduće poteze. Intuicija vam pomaže da izbjegnete greške.
Ljubav: Emocije su suptilne, ali duboke. Slobodni ljudi bi mogli da razviju simpatiju bez jasnog početka.
Zdravlje: Potrebna vam je pauza od svakodnevnog života.
Zanimljivosti
14 h0
Zanimljivosti
16 h0
Zanimljivosti
2 d0
Zanimljivosti
2 d0
Zanimljivosti
12 h0
Zanimljivosti
12 h0
Zanimljivosti
13 h0
Zanimljivosti
14 h0
