Hrčak u Banjaluci 20 KM

Talas poskupljenja nije zaobišao ni hrčke koji u "pet šopovima" u Banjaluci koštaju čak 20 KM.

Iako spadaju u grupu najjeftinijh kućnih ljubimaca i decenijama se njihova cijena kretala od pet do 10 KM, za ovog simpatičnog glodara potrebno je izdvojiti sada 20 KM.

Godinama je važilo da je hrčak sam po sebi najisplativiji kućni ljubimac, a da trgovci zapravo žive od njegovih dodataka. Za prateću opremu potrebno je izdvojiti oko 100 KM. To uključuje kavez, dodatke u njemu, ali i hranu i piljevinu.

Jedan od osnovnih razloga zašto je hrčak jedan od najjeftinih kućnih ljubimaca je njihova biologija i ekstremna plodnost. Trudnoća im traje od 16 do 22 dana, a ženka može imati do osam legala godišnje što će donijeti od 80 do 120 mladih godišnje.

Ni ekstremna plodnost, a ni njihova ishrana, nisu mogli zaustaviti talas poskupljenja u kojem je ova umiljata vrsta glodara pristigla u grupu akvarista i egzotika.