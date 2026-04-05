Pucnjava u Sarajevu: Uhapšen osumnjičeni, jedna osoba teško povrijeđena

U sarajevskom naselju Vratnik, u subotu 4. aprila, je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Zbog sumnje da je upotrijebio vatreno oružje, uhapšen je T. B. (25).

Do pucnjave je došlo u 17:45 sati, a Sarajliju su pripadnici Policijske uprave Stari Grad uhapsili oko jedan sat nakon ponoći.

Povrede je zadobila osoba inicijala B. A. iz Sarajeva.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćeno je da se uhapšeni muškarac tereti za krivična d‌jela "izazivanje opšte opasnosti" i "teška tjelesna povreda".

O ovom događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj su izvršili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.