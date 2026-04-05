Sahranjeni sveštenik i popadija: Dan žalosti u Derventi i Brodu

Puste ulice Dervente i Broda. Tuga je sve okovala. Tamo je Dan žalosti zbog pogibije sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Sahranjeni su danas u Liješću. Njihovi sugrađani još su u šoku i nevjerici. Kažu, ne pamte veću tragediju.

"Nije velika, to je najveća do sada tragedija.Mogu reći iskreno strašno uznemirilo. Ja lično kada sam ujutro ustao i saznao rijetko kada sam se tako loše osjećao. Najiskrenije. Strašno, baš strašno".

"Nisam ih poznavala ali sam čula o njima sve najbolje. Za naš kraj u ovoj novoj 26 toliko tragedija je bilo, mladih života u saobraćaju je bilo dosta".

"Kad sam čuo tu vijest, ne znam kako je moguće da se tako nešto dogodi. Neobjašnjivo je. Iskreno da kažem teško je riječima opisati tugu koju bi podijelio sa svima koji isto osjećaju".

Sveštenik i popadija poginuli su 2. aprila. Do teške saobraćajne nesreće došlo je na magistralnom putu u Novom Selu kod Broda u direktnom sudaru opel korse, koju je vozio sveštenik, i teretnog vozila. U automobilu je bilo i troje maloljetne djece Mitrića. Oni su sada stabilno, ali i dalje u bolnici pod stalnim ljekarskim nadzorom.

"Definitivno nas je sve uznemirilo, ogromna je tragedija. Posebno što djeca ostaju tako mala i ko će se sad brinuti o njima. Mi vjerujem oda će dobiti pravu ljubav. Ali naravno nenadoknadiv gubitnik za selo Pojezna gdje je službovao i cijeli grad naš".

"Prije svega radi djece mi je žao. Ostaj usada siročadi. Žao mi je. Nadam se da će se neko o njima pobrinuti".

Za troje djece sveštenika i popadije pokrenute su brojne humanitarne akcije. Protonamjesnik Nenad Mitrić na parohiju u Pojezni kod Dervente postavljen je prije četiri godine. U Hramu svetog kneza Lazara u tom selu danas je služeno opijelo. Sveštenik je rođen u izbjeglištvu 1993. godine, a njegovi roditelji su iz Liješća kod Broda gdje je i sahranjen. Iako je u Pojezni službovao kratko, sa narodom je uradio mnogo. U Pojezni kažu sveštenika i popadiju pamtiće kao rijetko skromne i dobre ljude, čiste duše i srca.