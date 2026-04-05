Patrijarh Porfirije: Vjera se ne smije svesti na mjeru ideologije

Izvor:
SRNA
Komentari:0
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas na praznik Cvijeti u Hramu Svetog Save u Beogradu liturgiju i u prigodnoj besjedi poručio da vjera ne smije da se suzi na mjeru ideologije i da se treba čuvati farisejske pobožnosti.
Patrijarh Porfirije je podsjetio da je Gospod ušao u Jerusalim na magaretu, jer je htio da pokaže da njegovo carstvo nije odavde, da je Božije i da silazi među ljude da bi i oni mogli da postanu žitelji tog carstva.
"Gospod ulazi na magaretu smireno u Jerusalim i time se još jedanput sukobljava sa logikom koja se spolja drži zakona, koja se spolja drži zapovesti, koja spolja ispunjava volju Božju, a iznutra ostaje nepreobražena, gorda, samoljubiva i licemerna. To je farisejska vera i farisejska pobožnost", naveo je patrijarh Porfirije.
On je ocijenio da je riječ o licemjerju i samoljublju, dodajući da su fariseji protiv Hrista i protiv Gospoda, jer se on ne uklapa u njihov koncept.
"Pogrešno su razumeli. On dolazi da bismo se mi uklopili u njegov koncept, da bismo mi ušli u njegov zagrljaj, u njegovo naručje, da bismo se mi proširili, a ne zbog toga da bismo mi njega suzili i pravili ga po svojoj slici i prilici i po svojoj logici", naveo je patrijarh Porfirije.
Prema njegovim riječima, Gospod se ne uklapa u njihovu ideologiju, što je nešto čega se i danas treba čuvati.
"Moramo da se čuvamo toga da nam vera ne postane ideologija, da ne mislimo da je to oruđe kojim treba da ulazimo u različite prostore i kontekste i da, suzivši veru na meru ideologije, mislimo da možemo da sobom i iz sebe verom kao oruđem rešavamo pitanja od ovog sveta", rekao je patrijarh Porfirije.
Društvo
17 h4
Društvo
21 h1
Društvo
22 h0
Društvo
22 h0
Najnovije
Najčitanije
07
50
07
46
07
35
07
35
07
34
Trenutno na programu