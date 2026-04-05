Patrijarh Porfirije: Vjera se ne smije svesti na mjeru ideologije

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas na praznik Cvijeti u Hramu Svetog Save u Beogradu liturgiju i u prigodnoj besjedi poručio da vjera ne smije da se suzi na mjeru ideologije i da se treba čuvati farisejske pobožnosti.

Patrijarh Porfirije je podsjetio da je Gospod ušao u Jerusalim na magaretu, jer je htio da pokaže da njegovo carstvo nije odavde, da je Božije i da silazi među ljude da bi i oni mogli da postanu žitelji tog carstva.

"Gospod ulazi na magaretu smireno u Jerusalim i time se još jedanput sukobljava sa logikom koja se spolja drži zakona, koja se spolja drži zapovesti, koja spolja ispunjava volju Božju, a iznutra ostaje nepreobražena, gorda, samoljubiva i licemerna. To je farisejska vera i farisejska pobožnost", naveo je patrijarh Porfirije.

On je ocijenio da je riječ o licemjerju i samoljublju, dodajući da su fariseji protiv Hrista i protiv Gospoda, jer se on ne uklapa u njihov koncept.

"Pogrešno su razumeli. On dolazi da bismo se mi uklopili u njegov koncept, da bismo mi ušli u njegov zagrljaj, u njegovo naručje, da bismo se mi proširili, a ne zbog toga da bismo mi njega suzili i pravili ga po svojoj slici i prilici i po svojoj logici", naveo je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, Gospod se ne uklapa u njihovu ideologiju, što je nešto čega se i danas treba čuvati.

"Moramo da se čuvamo toga da nam vera ne postane ideologija, da ne mislimo da je to oruđe kojim treba da ulazimo u različite prostore i kontekste i da, suzivši veru na meru ideologije, mislimo da možemo da sobom i iz sebe verom kao oruđem rešavamo pitanja od ovog sveta", rekao je patrijarh Porfirije.