Logo
Large banner

Drama: Ignorisali upozorenja, pa kombi povukla bujica - na krovu dočekali spas

Autor:

ATV
05.04.2026 10:28

Komentari:

1
Два лица јутрос су успјешно евакуисана након што су комбијем покушали да прођу заплављеном путном комуникацијом Порјечина-Миричина, на подручју општине Петрово.
Foto: Srna

Dva lica jutros su uspješno evakuisana nakon što su kombijem pokušali da prođu zaplavljenom putnom komunikacijom Porječina-Miričina, na području opštine Petrovo, izjavio je Srni komandir Dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice Petrovo Dragan Petković.

Petković je naveo da su u akciji spasavanja učestvovali i spasioci iz Gračanice, s obzirom da je riječ o lokaciji na oko 20 metara udaljenoj od mosta na rijeci Spreči, koji je međuentitetska granica.

On je pojasnio da se incident dogodio jutros oko 7.00 časova kada su dva lica u kombiju, uprkos brojnim upozorenjima da je putna komunikacija Porječina-Miričina u prekidu zbog izlivanja rijeke Streče, krenula tim pravcem.

"Kombi je ubrzo zahvatila i povukla bujica", izjavio je Petković i dodao da su lica evakuisana sa krova vozila.

Petković je ponovo apelovao na građane i učesnike u saobraćaju da poštuju upozorenja i ne izlažu se riziku.

On je zahvalio za podršku kolegama iz Gračanice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

spasavanje

Poplave

Opština Petrovo

Gračanica

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Нова клизишта у Зворнику, Лопарама и Сребреници

Društvo

Nova klizišta u Zvorniku, Loparama i Srebrenici

22 h

0
Слушалице телефон

Društvo

Brojke za brigu: Više od polovine korisnika ne provjerava informacije sa interneta

22 h

0
У Српској рођено 13 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 13 beba

23 h

0
Вјерници који поштују грегоријански календар данас славе Ускрс

Društvo

Vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Uskrs

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

35

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

07

34

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

07

26

Taktičko pokazni zbor MUP-a na Trgu Krajine u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner