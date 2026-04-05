Drama: Ignorisali upozorenja, pa kombi povukla bujica - na krovu dočekali spas

Dva lica jutros su uspješno evakuisana nakon što su kombijem pokušali da prođu zaplavljenom putnom komunikacijom Porječina-Miričina, na području opštine Petrovo, izjavio je Srni komandir Dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice Petrovo Dragan Petković.
Petković je naveo da su u akciji spasavanja učestvovali i spasioci iz Gračanice, s obzirom da je riječ o lokaciji na oko 20 metara udaljenoj od mosta na rijeci Spreči, koji je međuentitetska granica.
On je pojasnio da se incident dogodio jutros oko 7.00 časova kada su dva lica u kombiju, uprkos brojnim upozorenjima da je putna komunikacija Porječina-Miričina u prekidu zbog izlivanja rijeke Streče, krenula tim pravcem.
"Kombi je ubrzo zahvatila i povukla bujica", izjavio je Petković i dodao da su lica evakuisana sa krova vozila.
Petković je ponovo apelovao na građane i učesnike u saobraćaju da poštuju upozorenja i ne izlažu se riziku.
On je zahvalio za podršku kolegama iz Gračanice.
