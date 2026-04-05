Haos na granicama! Gužve ne jenjavaju

Pojačan je izlaz putničkih vozila na graničnim prelazima Gradiška, Kozarska Dubica i Velika Kladuša, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Danas se očekuju gužve na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru, pa iz AMS savjetuju da vozači pratite njihove kamere i informišu se o dužini čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Vremenski uslovi su povoljni i saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima, a frekvencija vozila pojačana.

Iz AMS skreću pažnju na motocikliste i savjetuju poštovanje saobraćajnih propisa, prenosi Srna.