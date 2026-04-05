Dan žalosti u Brodu i Derventi

U Brodu i Derventi Dan je žalosti zbog pogibije sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke u saobraćajnoj nesreći, koji će danas biti sahranjeni na mjesnom groblju u Liješću.
U Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Pojezni biće služena liturgija.
Sveštenik Nenad Mitrić ostaće upamćen po svojoj posvećenosti, vjeri i službi, koju je od 2022. godine obavljao u parohiji u Pojezni kod Dervente.
Sveštenik Nenad i njegova supruga Nedeljka Mitrić stradali su u saobraćajnoj nesreći u Novom Selu kod Broda, a iza njih je ostalo troje maloljetne djece.
