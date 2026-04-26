Logo
Large banner

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

Autor:

ATV
26.04.2026 13:08

Komentari:

0
Виктор Митић на инстаграму
Foto: Instagram / panda.42987711

Profil malog Viktora Mitića, d‌ječaka koji je osvojio internet heklanjem i za kratko vrijeme prikupio više od 400.000 pratilaca, ugašen je.

Tom prilikom, on se oglasio poručivši da je zbog toga veoma tužan, ali i da ga to neće zaustaviti te da nastavi sa svojim hobijem.

Viktor Mitić, koji je oduševio Srbiju kada je počeo da hekla ćilim i za svakog novog pratioca dodaje po jednu petljicu, pokorio je internet kada je za nepunih mesec dana dobio nevjerovatnih 400.000 pratilaca. Ipak, njegov uspjeh koji kad je u pitanju skupljanje pravih pratilaca do sada niko u Srbiji nije ostvario izgleda da je nekome smetao. Profil mu je ugašen.

Алмер Инајетовић

Hronika

Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

“Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno”, rekao je tužnim glasom Viktor.

Otkako se pojavio na internetu, maleni Viktor ima ogromnu pažnju javnosti. Iako ima samo 11 godina izazvao je dosta negativnih komentara koji su se mahom zasnivali na tome da d‌ječaci ne bi trebalo da heklaju, prenosi Kurir.rs.

Ali, tada se podigla prava pozitivna lavina i mnogi su stali u njegovu odbranu, a prije svih sveštenik Predrag Popović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Mitić

heklanje

Otac Predrag Popović

Jagodina

Instagram

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Портпарол Кремља

Svijet

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

21 min

0
Алмер Инајетовић

Hronika

Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

33 min

0
Сахрана Мире Додик

Republika Srpska

U Mrčevcima sahrana majke Milorada Dodika

40 min

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Stil

Trikovi šminkera za brzo prekrivanje podočnjaka

50 min

0

Više iz rubrike

Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Srbija

Tlo ne miruje: Zemljotres pogodio Srbiju

1 h

0
Fudbalska lopta

Srbija

Muškarac preminuo tokom fudbalske utakmice: Turnir odmah prekinut

18 h

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Srbija

Maleni Viktor se oglasio nakon što mu je hakovan profil: Ima samo jednu molbu

22 h

0
Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник

Srbija

Meteorolozi najavili minuse: Stižu za veliki praznik

23 h

0

  • Najnovije

13

19

Cijena pistaća dostigla osmogodišnji maksimum

13

15

MUP Srpske izdao važno upozorenje: Ako dobijete ovu poruku - odmah je obrišite

13

08

Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

13

05

Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

12

53

Uhapšena dvojica pomagača Almera Inajetovića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner