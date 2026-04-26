Ugašen profil malog Viktora: Jako sam tužan

Profil malog Viktora Mitića, d‌ječaka koji je osvojio internet heklanjem i za kratko vrijeme prikupio više od 400.000 pratilaca, ugašen je.

Tom prilikom, on se oglasio poručivši da je zbog toga veoma tužan, ali i da ga to neće zaustaviti te da nastavi sa svojim hobijem.

Viktor Mitić, koji je oduševio Srbiju kada je počeo da hekla ćilim i za svakog novog pratioca dodaje po jednu petljicu, pokorio je internet kada je za nepunih mesec dana dobio nevjerovatnih 400.000 pratilaca. Ipak, njegov uspjeh koji kad je u pitanju skupljanje pravih pratilaca do sada niko u Srbiji nije ostvario izgleda da je nekome smetao. Profil mu je ugašen.

“Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno”, rekao je tužnim glasom Viktor.

Otkako se pojavio na internetu, maleni Viktor ima ogromnu pažnju javnosti. Iako ima samo 11 godina izazvao je dosta negativnih komentara koji su se mahom zasnivali na tome da d‌ječaci ne bi trebalo da heklaju, prenosi Kurir.rs.

Ali, tada se podigla prava pozitivna lavina i mnogi su stali u njegovu odbranu, a prije svih sveštenik Predrag Popović.