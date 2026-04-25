Muškarac preminuo tokom fudbalske utakmice: Turnir odmah prekinut

Muškarac (51) preminuo je oko 16 sati na utakmici fudbalera veterana u beogradskom naselju Jakovo!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, muškarcu je pozlilo tokom utakmice igrača starijih od 50 godina, a Hitna pomoć nije uspjela da ga reanimira.

Turnir, koji je okupio veterane iz osam zemalja, prekinut je nakon tragedije.