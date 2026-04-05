Horoskopski znakovi koji najviše troše

Dok se neki horoskopski znaci drže svog budžeta kao pijanci, drugi jednostavno dozvoljavaju da im novac prolazi kroz prste.

Astrologija može ponuditi objašnjenje zašto su neki ljudi skloniji impulsivnoj kupovini i kako njihove urođene osobine utiču na njihov bankovni račun. Hajde da pogledamo ko su najveći potrošači među znakovima i na šta vole da troše svoj teško zarađeni novac.

Ovan

Impulsivni i energični, Ovnovi žive u trenutku, a to se ogleda i u njihovom odnosu sa novcem. Kada nešto žele, žele to odmah i retko će se zaustaviti da razmišljaju o dugoročnim posledicama svoje kupovine. Njihov moto je „kupi sada, misli kasnije“, što ih često dovodi do neplaniranih troškova.

Ovnovi ne troše nužno na luksuz, već na uzbuđenje i iskustva. Bilo da je u pitanju najnoviji gadžet, spontano putovanje ili koncertne karte, ako nešto obećava adrenalin i zabavu, Ovnovi će posegnuti za karticom bez mnogo razmišljanja. Štednja je za njih prilično apstraktan pojam, jer je često doživljavaju kao odustajanje od životnih radosti.

Lav

Kralj zodijaka voli da živi život na glavnoj ulici - a to, naravno, dolazi sa svojom cijenom. Lavovi su poznati po svojoj velikodušnosti i ljubavi prema luksuzu, a novac je sredstvo za uživanje i ostavljanje utiska. Kvalitet im je uvijek važniji od kvantiteta, pa će radije kupiti jednu skupu dizajnersku torbu nego deset jeftinijih.

Osim što vole da ugađaju sebi, Lavovi su takođe veoma izdašni prema svojim voljenima. Vole da kupuju skupe poklone i časte prijatelje u restoranima jer im to daje osjećaj zadovoljstva i važnosti. Njihov budžet često pati zbog potrebe da održe imidž uspješne i izdašne osobe.

Vaga

Vage su estete zodijaka i imaju izoštren osjećaj za ljepotu i harmoniju, pa su slabe na sve što je lijepo. Bilo da je u pitanju umjetnost, moda, kozmetika ili uređenje doma, Vage će uvijek pronaći nešto što jednostavno „moraju“ da imaju. Problem nije nužno impulsivnost, već neodlučnost – pa često kupuju više od jedne stvari jer ne mogu da se odluče samo za jednu.

Ovaj vazdušni znak takođe voli društveni život, koji uključuje česte izlaske, večere i druženje. Troškovi se lako mogu nagomilati, a Vaga, koja želi da izbjegne nezgodne situacije i svađe, retko će imati uticaja na podjelu računa, čak i kada je to na njihovu štetu. Održavanje mira i dobre atmosfere im je često važnije od nekoliko dodatnih evra na računu.

Strijelac

Strijelac je vječiti optimista koji veruje da će novac uvijek nekako biti tu. Zbog takvog stava, rijetko razmišlja o štednji za crne dane. Novac za njih znači slobodu, prije svega - slobodu putovanja, istraživanja novih kultura i stalnog doživljavanja nečeg novog. Neće imati problem da potroše svaki posljednji evro na avionsku kartu za egzotičnu destinaciju jer su im iskustva vrijednija od stvari.

Njegova potrošnja je najčešće povezana sa avanturom. To mogu biti skupi kursevi, sportska oprema ili spontano putovanje kolima. Strijelčeva velikodušnost i opušten pristup životu čine ga omiljenim u društvu, ali zbog toga mu je novčanik često prazan prije kraja mjeseca.

Riba

Kao najveći sanjari u horoskopu, Ribe često imaju veoma opušten stav prema novcu. Troše na osnovu emocija, a ne logike. Kupovina može biti utjeha ili bekstvo od stvarnosti, pa će se lako počastiti nečim lepim kada se osjećaju loše. Njihova saosjećajna priroda takođe znači da često intervenišu kada je drugima potrebna finansijska pomoć - Ribama je teško da kažu „ne“.

Često nisu svjesni koliko troše jer ne vole da brinu o brojevima i proračunima. Mali troškovi, poput kafe, časopisa ili malih poklona za druge, lako se mogu nagomilati i stvoriti značajan manjak na njihovom računu. Ribe na novac gledaju prilično ležerno i vjeruju da će se stvari nekako riješiti.

Blizanci

Radoznali i društveni Blizanci troše novac na sve što može da zadovolji njihovu radoznalost i potrebu za društvom. Knjige, kursevi, nova tehnologija, pretplate na razne usluge - sve što obećava nove informacije i zabavu lako završi na njihovoj listi za kupovinu. Njihova najveća slabost je dosada; čim nešto postane monotono, traže novi hobi, a to obično znači novi trošak.

Blizanci su takođe majstori impulsivne kupovine, posebno kada je u pitanju kupovina preko interneta. Lako ih privlače reklame i popusti, i često kupuju stvari koje im zapravo nisu potrebne. Vole da budu u toku i da isprobavaju nove stvari, od odjeće do restorana, zbog čega je njihova potrošnja često prilično nepredvidiva.

