Drastično pale cijene nafte nakon primirja Amerike i Irana

ATV
08.04.2026 22:18

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte danas su drastično pale nakon što je američki predsjednik Donald Tramp odgodio na dvije sedmice svoju prijetnju napadom na iransku civilnu infrastrukturu.

On je taj potez opisao kao "dvostrano primirje" koje zavisi od ponovnog iranskog otvaranja Ormuskog moreuza, prenio je Trejding ekonomiks.

Nafta Brent pala je za više od 12 odsto, na nivo od oko 95 dolara po barelu, kao i američka sirova nafta VTI /West Texas Intermediate/, koja je otišla naniže za nešto manje od 16 odsto.

Tramp je rekao da su Sjedinjene Američke Države dobile prijedlog od 10 tačaka od Irana koji je nazvao upotrebljivom osnovom za pregovore.

Teheran je pristao da privremeno ponovo otvori Ormuski moreuz ako se neprijateljstva obustave, uz tranzit koordinisan od njegovih oružanih snaga, dok je, kako se navodi, i Izrael prihvatio sporazum.

Skoro potpuno zatvaranje vitalnog plovnog puta, kroz koji protiče oko 20 odsto svjetske nafte, potreslo je energetska tržišta i povećalo rizike od rasta inflacije i globalnog ekonomskog usporavanja, prenosi Tanjug.

U međuvremenu, dronom je pogođen saudijski naftovod Istok-zapad, ključna ruta do Crvenog mora koja je pomogla da se prevaziđu poremećaji u Persijkom zalivu.

