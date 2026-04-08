Negro uzeo inflaciju u svoje šape:​ Kako je jedan pas nadmudrio ekonomiste

ATV
08.04.2026 21:43

Црни пас мијења лишће за кексиће. Поред њега стоје двије жене за пултом.
U Kolumbiji se pojavio novi finansijski genije - pas lutalica po imenu Negro, koji je odlučio da je vrijeme da inflaciju uzme u svoje šape.

Umjesto novca, koristi lišće. Da, dobro ste pročitali - lišće. Ekološki, održivo i potpuno zbunjujuće za ekonomiste.

Nakon što je pažljivo pratio studente kako kupuju grickalice, Negro je zaključio: "Ako oni mogu s papirom, mogu i ja sa zelenilom."

I tako je počeo dolaziti na pult, uredno ostavljati lišće i čekati svoju narudžbu kao pravi gospodin.

стрес-посао

Zdravlje

Pet navika zbog koji se gojite: Neke nemaju veze sa hranom

Osoblje prodavnice je odlučilo da ne ruši ovaj inovativni finansijski sistem, pa su mu povremeno "prodavali" kolačiće - naravno, uz kontrolu da ne pretjera i ne pokrene vlastitu prodavnicu.

Danas je Negro lokalna zvijezda i vjerovatno jedini pas koji je uspješno prešao na potpuno prirodnu valutu. Banke ga još nisu kontaktirale, ali pitanje je vremena, prenose Nezavisne.

Pročitajte više

Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Zdravlje

Pet navika zbog koji se gojite: Neke nemaju veze sa hranom

10 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Posjeta Donalda Trampa Mlađeg rezultat značajnih diplomatskih aktivnosti

10 h

3
Повлачење Вашингтона из НАТО-а могућа тема разговора Трампа и Рутеа

Svijet

Povlačenje Vašingtona iz NATO-a moguća tema razgovora Trampa i Rutea

10 h

0
Слика приказује модерну и пажљиво дизајнирану сценографију за догађај под називом „zdraviJa summit“.

Društvo

ZdraviJa Samit 29. aprila: Saznajte tajne dugovječnosti od najboljih u regionu

10 h

0

Više iz rubrike

Улица у Вијетнаму.

Zanimljivosti

U ovoj zemlji kafa je ispod 2KM, a iznajmljivanje ležaljke i peškira na plaži košta manje od 3KM

11 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Astrolozi kažu da je aprilska teorija stvarna: Najviše će uticati na 5 znakova

1 d

0
Од средине априла за ове занкове слиједи велики новчани добитак: Паре ће падати са неба

Zanimljivosti

Od sredine aprila za ove zankove slijedi veliki novčani dobitak: Pare će padati sa neba

1 d

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Astrološki preokret poslije 150 godina: Ova sedmica donosi velike promjene

1 d

0

