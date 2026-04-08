Negro uzeo inflaciju u svoje šape:​ Kako je jedan pas nadmudrio ekonomiste

U Kolumbiji se pojavio novi finansijski genije - pas lutalica po imenu Negro, koji je odlučio da je vrijeme da inflaciju uzme u svoje šape.

Umjesto novca, koristi lišće. Da, dobro ste pročitali - lišće. Ekološki, održivo i potpuno zbunjujuće za ekonomiste.

Nakon što je pažljivo pratio studente kako kupuju grickalice, Negro je zaključio: "Ako oni mogu s papirom, mogu i ja sa zelenilom."

I tako je počeo dolaziti na pult, uredno ostavljati lišće i čekati svoju narudžbu kao pravi gospodin.

Osoblje prodavnice je odlučilo da ne ruši ovaj inovativni finansijski sistem, pa su mu povremeno "prodavali" kolačiće - naravno, uz kontrolu da ne pretjera i ne pokrene vlastitu prodavnicu.

Danas je Negro lokalna zvijezda i vjerovatno jedini pas koji je uspješno prešao na potpuno prirodnu valutu. Banke ga još nisu kontaktirale, ali pitanje je vremena, prenose Nezavisne.