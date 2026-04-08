Logo
Large banner

Cvijanović: Posjeta Donalda Trampa Mlađeg rezultat značajnih diplomatskih aktivnosti

Autor:

ATV
08.04.2026 21:29

Komentari:

3
Foto: ATV

Posjeta Banjaluci Donalda Trampa Mlađeg donijeće mnoge pogodnosti Republici Srpskoj i njenim građanima, i ona je još jedan rezultat sve značajnijih diplomatskih aktivnosti zvaničnika Srpske, naglasila je ovo srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je istakla da Republika Srpska ostaje otvorena za razgovore sa svim ozbiljnim partnerima, te da je to način da se otkloni nepravda koja joj je decenijama pričinjavana.

"Mnogo godina i decenija, već tri skoro, bili smo na neki način zatvoreni i odmaknuti, bez mogućnosti da iskomuniciramo ono što mi vidimo kao realni problem odje ili da iskomuniciramo ono što su stavovi, politički stavovi Republike Srpske i sada je to neuporedivo bolje. Ali to nije samo zbog toga što smo mi agilni, mi smo i ranije bili agilni ali su neke okolnosti u svijetu bile drugačije i bilo vam je teško da nađete sagovornike te vrste. Danas moramo reći da uopšte nije teško naći sagovornike s kojima možete realno da pričate o realnim problemima", dodala je Cvijanović za RTRS.

Ističe da Srpska želi da istina nađe svoj put.

"Bili smo bez mogućnosti da iskomuniciramo probleme, a sada je to neuporedivo bolje. To je zato što danas nije teško naći sagovornike s kojima možete realno da pričate, bez stereotipa, kao što ti rade naše kolege iz FBiH. Za Srpsku to znači - put ka istini i otklanjanju nepravdi", dodala je Cvijanović.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp šalje delegaciju na razgovore sa Iranom

Navodi da danas mnogi ljudi sa realnom pozicijom u svijetu razmišljaju na drugačiji način.

"Naš cilj je cilj ka otklanjanju nepravdi. Kada se dešavaju stvari dobre za Srpsku, Sarajevo se od tog distancira. Ne mogu se više skrivati iza lažnih floskula. Kako god bolje to pogledate, od oduzimanja nadležnosti, pritisaka, različitih zakona, more drugih primjera neprincipijelnog odnosa, jasno vam je zašto su stvari postale nepomirljive", navodi Cvijanović.

Ističe da se rukovodstvo Srpske ne usaglašava sa kolegama iz FBiH, zbog njihovih stavova.

"Oni imaju taj stav da samo ono što oni govore je ispravno, a govore samo najgore protiv Srpske. Oni koji odlučuju, shvataju da je BiH nešto što može da bude decentralizovana kreacija", kaže Cvijanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Donald Tramp Mlađi

Donald Tramp Mlađi Banjaluka

Banjaluka

Amerika

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача

Republika Srpska

Autoput Bijeljina-Rača nacionalni projekat: Naređen hitan sastanak

11 h

1
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик на панел-дискусији у Банском двору.

Republika Srpska

Brojne reakcije na dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku

11 h

4
Доналд Трамп Млађи стигао у Бањалуку

Republika Srpska

Udruženje proizvođača električne energije saglasno sa Trampom Mlađim: Srpska ima značajnu razvojnu šansu

11 h

0
Зграда Привредне коморе Републике Српске

Republika Srpska

Dobra vijest za privredu: Stižu strani investitori

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner