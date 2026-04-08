Udruženje proizvođača električne energije saglasno sa Trampom Mlađim: Srpska ima značajnu razvojnu šansu

08.04.2026 20:20

Iz Udruženja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora saopšteno je da su saglasni sa izjavom Donalda Trampa Mlađeg da Republika Srpska i BiH ima značajnu razvojnu šansu u sektoru električne energije.

"Povodom izjave Donald Tramp Mlađi iznesene tokom boravka u Banjaluci, u kojoj je istakao da Republika Srpska i BiH ima značajnu razvojnu šansu u sektoru električne energije, Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora-u osnivanju izražava saglasnost sa ovom ocjenom, ali i potrebu da se ukaže na ozbiljne prepreke koje trenutno ugrožavaju realizaciju tog potencijala", navode iz Udruženja proizvođača električne energije.

PR-TRAMP_PRIVREDA-08042026-3190.JPG

U saopštenju navode da Republika Srpska i BiH zaista raspolaže izuzetnim prirodnim resursima – prije svega u oblasti solarne i hidro energije – koji mogu biti temelj energetskog razvoja, izvoza i privlačenja investicija. Međutim, u praksi se proizvođači iz obnovljivih izvora suočavaju sa sve izraženijim problemima u vezi sa otkupom električne energije.

U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo:

  • drastičnih padova otkupnih cijena električne energije, posebno u periodima visokog sunčevog zračenja,
  • čestih situacija u kojima proizvedena energija praktično nema tržišnu vrijednost (cijene bliske nuli),
  • nepostojanja stabilnih i dugoročnih modela ugovaranja (PPA),
  • nedovoljno razvijenog tržišta električne energije i izostanka funkcionalne berze,
  • ograničenih mogućnosti balansiranja i skladištenja energije.

"Ovakvo stanje dovodi u pitanje održivost postojećih projekata, ali i obeshrabruje nove investicije – upravo suprotno od onoga što je neophodno da bi Republika Srpska i BiH iskoristila svoju razvojnu šansu o kojoj je govorio gospodin Tramp Mlađi", navodi se u saopštenju.

Udruženje smatra da je ključni naredni korak:

  • Uspostavljanje uređenog i transparentnog tržišta električne energije, uključujući funkcionalnu berzu.
  • Kreiranje modela dugoročnih ugovora o otkupu električne energije koji će omogućiti stabilnost prihoda proizvođačima.
  • Razvoj sistema skladištenja energije (baterijski sistemi) kako bi se ublažili tržišni viškovi.
  • Aktivnija uloga regulatora i institucija u zaštiti domaćih investicija i obezbjeđivanju predvidivog poslovnog okruženja.

Iz Udruženja navode da bez rješavanja ovih pitanja, potencijal koji postoji u sektoru električne energije ostaće nedovoljno iskorišten, a Republika Srpska i BiH će propustiti priliku da se pozicionira kao regionalni lider u oblasti obnovljivih izvora energije.

"Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora u osnivanju, ostaje otvoreno za dijalog sa svim relevantnim akterima – institucijama, regulatorima, investitorima i međunarodnim partnerima – kako bi se zajednički definisala održiva rješenja", navode iz Udruženja.

