Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu da pokažemo da smo mi zaista partneri na koje može da se oslone, rekao je za ATV organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Dodik je prokomentarisao navode pojedinih medija da je dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku bio plaćen.

"Nisam mislio da se bavim špekulacijama, pogotovo sa tim pričama da neko može da se plati. Član jedne od najuspješnijih, najuticajnijih i jedan od najbogatijih porodica u Americi i šire da može da se plati i da takva osoba da dođe u Banjaluku samo zbog toga, mislim da je zaista nerealno", rekao je Dodik.

On je podsjetio na izjavu Bakira Izetbegovića u kojoj kaže da bi volio da Tramp dođe i u Sarajevo.

"Ja pozivam sve te ljude koji zaista smatraju da može neko poput njega da se plati, zašto ga onda ne dovedu. Ovo je naš treći susret u posljednjih nekoliko nešto više od godinu dana, zaista smo dugo radili na ovome, mjesecima komuniciramo", rekao je Dodik.

On je istakao da nije bilo jednostavno organizovati posjetu sina američkog predsjednika.

"Naravno, dan prije samog dolaska, neke pojedinosti nisu bile jasne i zaista je nivo bezbjednosti bio na ogromnom nivou. Želio bih još jedno da pohvalim učesnike MUP-a, ministar (Željko Budimir) i direktora (Siniša Kostrešević) koji su zaista odradili sjajni zadatak, hoću da se zahvalim svim građanima Banjaluke koji su juče čekali, znam da su se stvarale gužve i bile blokirane ulice, ali jednostavno politika Trampove porodice, odnosno savjet je bio da se ne napušta američko tlo dok je trajao ovaj rat u Iranu", rekao je Dodik.

On je istakao da su i pored toga usjeli da izdvoje njegovo vrijeme da dođe u Banjaluku.

"Još jednom zahvalnost za sve ljude i sve strpljenje koje su imali juče. Oni su prezadovoljni, danas smo se isto tako čuli, zaista nose lijepe uspomene iz Republike Srpske i Banjaluke. Predivno im je bilo juče i zaista možemo svi da budemo ponosni, svaki stanovnik Republike Srpske", rekao je Dodik.

Dodik je komentarisao i pojedine natpise u opozicionim medijima gdje smanjuju uticaj svega ovoga.

"Mislim da treba da budemo svi zajedno ponosni, ovo nije samo priča SNSD-a, ovo je priča za Republiku Srpsku i Banjaluku. Zaista smo ponosni, kada vidimo i natpise svjetskih medija koji su izvještavali da je Banjaluka bila centar ne samo regiona nego i šire. Negativni komentari pokazuju da smo uspjeli, što je veća veća gužva i bura u federalnim medijima, to znači da smo mi na pravom putu i trebamo da gledamo sebe", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska zato treba da gaji odnose i sa SAD i sa Ruskom Federacijom.

"Nadamo se da će predsjednik Viktor Orban da nastavi svoju pobjedu njegove stranke Fides u Mađarskoj. Isto tako, imamo odličnu saradnju sa Izraelom i nikad bolju diplomatsku aktivnost Republika Srpska nije imala nego u ovih par prethodnih mjeseci. Već samo danas imali neke pozive i sastanke što se tiče potencijalnih investicija, ljudi su već zainteresovani da vide kakav to ambijent, šta mogu da očekuju od nas, šta možemo sve da pružimo", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska može da očekuje stabilniju situaciju i ono što je najvažnije - apsolutni mir.

"Sa investicijama dolazi apsolutni mir i treba da zajedno sa našim prijateljima čuvamo naše interese. I mislim da će jučerašnja posjeta donijeti sve to", rekao je Dodik.

Dobri prijateljski odnosi Republike Srpske

Dodik je podsjetio i na dobre odnose Republike Srpske sa Kinom.

"Predsjednik Milorad Dodik je najavio da putuje u SAD krajem aprila i da će 9. maja da bude u Moskvi, a ono što dodano znam je da će biti još više tih posjeta ne samo njega u navedene zemlje nego ljudi koji će dolaziti ovdje", rekao je Dodik.

On je istakao da je danas u Banjaluci bila profesorica Olga Ravasi.

"Imamo jedan zanimljiv projekat koji zajednički radimo", naglasio je Dodik.